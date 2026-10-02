Hoje uai Lotofácil 3795 sorteia hoje R$ 2 milhões, às 21h — sexta-feira, 2 de outubro. 1 R$ 2 milhões estimados — três apostas dividiram o prêmio principal do 3794, na quinta-feira

2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h pelo site oficial, pelo app Loterias Caixa ou em qualquer lotérica

A Lotofácil 3795 sorteia hoje R$ 2 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A faixa principal tem ganhador há seis concursos seguidos, e o último, o 3794, teve três apostas com 15 acertos.

Seis concursos seguidos com ganhador

O concurso 3794, de quinta-feira (1º), saiu com as dezenas 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 23 — 24. Três apostas simples, de Recife (PE), Americana (SP) e São Paulo (SP), acertaram as 15 dezenas e levaram R$ 444.649,02 cada.

Foi o sexto concurso consecutivo com ganhador na faixa principal, sequência iniciada no 3789. Como o prêmio é dividido, o valor por aposta varia: foram R$ 537.416,65 para cada uma das duas apostas do 3793 e R$ 444.649,02 no 3794.

Quando é o sorteio

Sexta-feira, 2 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]

Como apostar

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante e recebe prêmio ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50.

Na Surpresinha, o sistema escolhe os números; na Teimosinha, a mesma aposta concorre a vários concursos seguidos.

Números marcados Preço da aposta Chance de acertar as 15 dezenas 15 (aposta mínima) R$ 3,50 1 em 3.268.760 16 R$ 56,00 1 em 204.298

Aposte em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br até as 20h de hoje.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio.

Histórico completo de sorteios no site oficial da Caixa.

Perguntas frequentes

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio da Lotofácil 3795?

O prêmio estimado é de R$ 2 milhões.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de 11 acertos. A Lotofácil paga em cinco faixas: 15, 14, 13, 12 e 11 acertos.

O que acontece se ninguém acertar as 15 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso, o 3796, previsto para domingo, 4 de outubro, às 11h.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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