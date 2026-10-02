Hoje uai Quina 7133 sorteia hoje R$ 16 milhões, às 21h — sexta-feira, 2 de outubro. 1 R$ 16 milhões em jogo — prêmio acumulado após 11 concursos seguidos sem ganhador na faixa principal

2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h pelo site oficial, pelo app Loterias Caixa ou em qualquer lotérica

A Quina 7133 sorteia hoje R$ 16 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou de novo na quinta e já soma 11 concursos sem ganhador na faixa principal.

Como foi o último concurso da Quina

O concurso 7132, de quinta-feira (1º), saiu com as dezenas 23 — 40 — 57 — 60 — 74. Ninguém acertou as cinco, e o prêmio principal chegou aos R$ 16 milhões de hoje.

A sequência sem ganhador na faixa principal começou no concurso 7122. Mesmo assim, 41 apostas fizeram a quadra e levaram R$ 12.915,21 cada, e 3.344 acertaram o terno e receberam R$ 150,80.

Quando é o sorteio

Sexta-feira, 2 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]

Como apostar

Na Quina, o apostador marca de cinco a 15 números entre os 80 do volante. A aposta simples, com cinco números, custa R$ 3,00.

Números marcados Preço da aposta Chance de acertar a quina 5 (aposta simples) R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 R$ 18,00 1 em 4.006.669

Aposte em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br até as 20h de hoje.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio.

Histórico completo de sorteios no site oficial da Caixa.

Perguntas frequentes

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio da Quina 7133?

O prêmio estimado é de R$ 16 milhões.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de dois acertos. A Quina paga em quatro faixas: quina (5 acertos), quadra (4), terno (3) e duque (2).

O que acontece se ninguém acertar as cinco dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso, o 7134, previsto para domingo, 4 de outubro.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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