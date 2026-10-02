Resultado uai Lotofácil 3794: três apostas acertaram as 15 dezenas e levaram R$ 444.649,02 cada — veja o resultado completo. 1 Três ganhadores — Recife (PE), Americana (SP) e São Paulo (SP); sexto concurso seguido com ganhador na faixa principal

2 Dezenas sorteadas: 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 23 — 24

3 Próximo concurso: 3795, hoje (sexta-feira, 2/10), às 21h, com estimativa de R$ 2 milhões

Três apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil 3794, sorteada na quinta-feira (1º), e vão levar para casa R$ 444.649,02 cada. Uma aposta é de Recife (PE), uma de Americana (SP) e uma de São Paulo (SP).

Números sorteados na Lotofácil 3794

01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 23 — 24

Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3794

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. A arrecadação do concurso foi de R$ 19.328.652,00.

A Lotofácil acumulou?

Não. Três apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram o prêmio principal, com R$ 444.649,02 para cada uma.

A estimativa do concurso era de R$ 2 milhões, mas o valor efetivamente pago na faixa principal somou R$ 1.333.947,06 (3 × R$ 444.649,02).

Teve ganhador na Lotofácil de quinta-feira?

Teve: foram três apostas simples, com 15 números, e o concurso chegou a seis seguidos com ganhador na faixa principal, sequência iniciada no 3789. As cidades dos ganhadores:

Recife (PE)

Americana (SP)

São Paulo (SP)

Ganhadores por faixa

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 444.649,02 cada

14 acertos: 407 apostas ganhadoras, R$ 981,74 cada

13 acertos: 9.993 apostas ganhadoras, R$ 35,00 cada

12 acertos: 104.431 apostas ganhadoras, R$ 14,00 cada

11 acertos: 511.231 apostas ganhadoras, R$ 7,00 cada

Como jogar na Lotofácil

O apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante e recebe prêmio ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50, e a chance de acertar as 15 dezenas é de uma em 3.268.760.

Onde apostar

O próximo sorteio, o 3795, acontece hoje, sexta-feira (2), às 21h, com estimativa de R$ 2 milhões. Aposte até as 20h em qualquer lotérica, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Como cada ganhador tem direito a mais de R$ 2.428,79, o pagamento é feito apenas em agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Valores acima de R$ 10.000 saem em até dois dias úteis após a apuração oficial.

Os prêmios de até R$ 2.428,79 (faixas de 14, 13, 12 e 11 acertos) podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, ou recebidos por transferência ao Mercado Pago nas apostas online. O prazo é de 90 dias corridos após o sorteio — no caso do 3794, até o fim de dezembro.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas sorteadas 3794 quinta, 01/10 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 23 — 24 3793 quarta, 30/09 01 — 03 — 07 — 08 — 10 — 11 — 13 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 21 — 24 — 25 3792 terça, 29/09 02 — 04 — 06 — 07 — 08 — 10 — 11 — 12 — 14 — 15 — 16 — 20 — 23 — 24 — 25 3791 segunda, 28/09 01 — 02 — 04 — 06 — 08 — 09 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 19 — 24 — 25 3790 domingo, 27/09 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 09 — 11 — 14 — 15 — 16 — 17 — 20 — 21 — 25 3789 sexta, 25/09 06 — 07 — 08 — 09 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 23 — 25 3788 quinta, 24/09 01 — 04 — 05 — 07 — 08 — 09 — 12 — 16 — 17 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quantas apostas acertaram os 15 números na Lotofácil 3794?

Três, de Recife (PE), Americana (SP) e São Paulo (SP). Cada uma leva R$ 444.649,02.

Quanto pagou a faixa de 14 acertos?

R$ 981,74 para cada uma das 407 apostas ganhadoras.

Quais foram os números sorteados?

01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 23 — 24

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo sorteio é o 3795, hoje, sexta-feira (2), às 21h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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