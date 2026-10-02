Hoje uai Lotomania 2983 sorteia hoje R$ 7,5 milhões, às 21h — sexta-feira, 2 de outubro. 1 R$ 7,5 milhões em jogo — no 2982, duas apostas acertaram 19 dezenas e ficaram a uma do prêmio máximo

2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas em qualquer lotérica, no app Loterias Caixa ou no site oficial até o horário-limite do dia

A Lotomania 2983 sorteia hoje R$ 7,5 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou na quarta, quando duas apostas chegaram a 19 acertos e levaram R$ 126.289,13 cada.

Duas apostas ficaram a uma dezena do prêmio máximo

O concurso 2982, de quarta-feira (30), sorteou 02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 13 — 16 — 27 — 32 — 33 — 57 — 59 — 61 — 64 — 72 — 77 — 80 — 91 — 95 — 98. Ninguém acertou as 20 dezenas.

O prêmio, que estava em cerca de R$ 6,6 milhões, subiu para R$ 7,5 milhões. Na faixa de 18 acertos, 79 apostas levaram R$ 1.998,25 cada.

Quando é o sorteio

Sexta-feira, 2 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]

Como apostar

Na Lotomania, o apostador marca 50 números entre os 100 do volante (de 00 a 99), e a Caixa sorteia 20. A aposta tem preço único de R$ 3,00.

A modalidade tem uma particularidade: também premia quem erra todas as 20 dezenas.

Números marcados Preço da aposta Chance de acertar as 20 dezenas 50 R$ 3,00 1 em 11.372.635

Aposte em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, respeitando o horário-limite de encerramento das apostas.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio.

Histórico completo de sorteios no site oficial da Caixa.

Perguntas frequentes

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio da Lotomania 2983?

O prêmio estimado é de R$ 7,5 milhões.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram no horário-limite do dia do sorteio, informado no app Loterias Caixa e nas lotéricas.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de 15 acertos. A Lotomania premia quem acerta 20, 19, 18, 17, 16 ou 15 dezenas — e também quem não acerta nenhuma.

O que acontece se ninguém acertar as 20 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso, o 2984, previsto para segunda-feira, 5 de outubro.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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