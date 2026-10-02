Hoje uai Dupla Sena 3016 sorteia hoje R$ 6,5 milhões, às 21h — sexta-feira, 2 de outubro. 1 R$ 6,5 milhões em jogo — o 3015 terminou sem acertador de seis dezenas nos dois sorteios

2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas em qualquer lotérica, no app Loterias Caixa ou no site oficial até o horário-limite do dia

A Dupla Sena 3016 sorteia hoje R$ 6,5 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada aposta concorre duas vezes ao prêmio, sem pagar nada a mais.

R$ 6,5 milhões e duas chances por aposta

O concurso 3015, de quarta-feira (30), sorteou 11 — 15 — 18 — 29 — 35 — 43 no primeiro sorteio e 01 — 07 — 10 — 25 — 27 — 34 no segundo. Ninguém acertou as seis dezenas em nenhum dos dois.

O prêmio chegou a R$ 6,5 milhões. No primeiro sorteio, oito apostas fizeram a quina e levaram R$ 9.339,41 cada.

Quando é o sorteio

Sexta-feira, 2 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]

Como apostar

Na Dupla Sena, o apostador marca de seis a 15 números entre os 50 do volante. A aposta simples, com seis números, custa R$ 3,00 e vale para dois sorteios no mesmo concurso.

Números marcados Preço da aposta Chance de acertar a sena em cada sorteio 6 (aposta simples) R$ 3,00 1 em 15.890.700

Aposte em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, respeitando o horário-limite de encerramento das apostas.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio.

Histórico completo de sorteios no site oficial da Caixa.

Perguntas frequentes

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio da Dupla Sena 3016?

O prêmio estimado é de R$ 6,5 milhões.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram no horário-limite do dia do sorteio, informado no app Loterias Caixa e nas lotéricas.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de três acertos. Em cada um dos dois sorteios, a Dupla Sena paga sena (6 acertos), quina (5), quadra (4) e terno (3).

O que acontece se ninguém acertar as seis dezenas?

O prêmio da sena acumula para o próximo concurso, o 3017, previsto para segunda-feira, 5 de outubro.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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