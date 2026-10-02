Hoje uai Super Sete 906 sorteia hoje R$ 10 milhões, às 21h — sexta-feira, 2 de outubro. 1 R$ 10 milhões em jogo — prêmio acumulado depois de o 905 terminar sem ganhador nas sete colunas

2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas em qualquer lotérica, no app Loterias Caixa ou no site oficial até o horário-limite do dia

A Super Sete 906 sorteia hoje R$ 10 milhões, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou na quarta, quando saiu a sequência 8 — 2 — 4 — 7 — 4 — 9 — 3 e ninguém acertou as sete colunas.

R$ 10 milhões: o prêmio que ninguém levou na quarta

No concurso 905, de quarta-feira (30), as colunas sorteadas foram 8 — 2 — 4 — 7 — 4 — 9 — 3. O prêmio acumulado chegou a R$ 9.621.151,33, e a Caixa estima R$ 10 milhões para o sorteio de hoje.

Quando é o sorteio

Sexta-feira, 2 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Quer ver como foi a última transmissão? [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO DE ONTEM]

Como apostar

O volante da Super Sete tem sete colunas, cada uma com os números de 0 a 9. O apostador marca ao menos um número por coluna, e a Caixa sorteia um por coluna. A aposta simples custa R$ 3,00.

A ordem importa: cada número precisa estar na coluna certa.

Aposta Preço Chance de acertar as sete colunas Simples (um número por coluna) R$ 3,00 1 em 10.000.000

Aposte em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, respeitando o horário-limite de encerramento das apostas.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio.

Histórico completo de sorteios no site oficial da Caixa.

Perguntas frequentes

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio da Super Sete 906?

O prêmio estimado é de R$ 10 milhões.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram no horário-limite do dia do sorteio, informado no app Loterias Caixa e nas lotéricas.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de três colunas. A Super Sete premia quem acerta 7, 6, 5, 4 ou 3 colunas.

O que acontece se ninguém acertar as sete colunas?

O valor acumula para o próximo concurso, o 907, previsto para segunda-feira, 5 de outubro.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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