Resultado uai Resultado da Lotomania 2983 de hoje: dezenas e rateio a confirmar — a Caixa ainda vai divulgar os dados oficiais. 1 Dezenas sorteadas: [21 – 31 – 48 – 82 – 99 – 50 – 78 – 91 – 80 – 52 – 41 – 65 – 63 – 73 – 12 – 14 – 95 – 36 – 98 – 26]

2 Sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado da Lotomania 2983 de hoje, sexta-feira (2), ainda será confirmado o rateio [A CONFIRMAR]. O prêmio estimado do concurso é de R$ 7,5 milhões, e a Caixa Econômica Federal ainda vai divulgar os dados oficiais.

Números sorteados

21 – 31 – 48 – 82 – 99 – 50 – 78 – 91 – 80 – 52 – 41 – 65 – 63 – 73 – 12 – 14 – 95 – 36 – 98 – 26

Lotomania 2983: Volante da Lotomania com 50 números marcados, concurso 2983





Resultado da Lotomania — números sorteados no concurso 2983 de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. O rateio oficial ainda não foi divulgado e esta matéria será atualizada assim que os dados saírem.

A Lotomania acumulou?

[A CONFIRMAR] — a resposta depende do rateio oficial da Caixa. A estimativa para o concurso era de R$ 7,5 milhões.

O concurso anterior, o 2982, acumulou: duas apostas acertaram 19 dezenas e levaram R$ 126.289,13 cada, e ninguém cravou as 20.

Teve ganhador na Lotomania hoje?

[A CONFIRMAR]. Confira como ficará o rateio por faixa assim que a Caixa divulgar:

20 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

19 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

18 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

17 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

16 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

15 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

0 acerto: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

Cidades dos ganhadores da faixa principal, se houver: [A CONFIRMAR].

Como jogar na Lotomania

O apostador marca 50 números entre os 100 do volante (de 00 a 99), e a Caixa sorteia 20. A aposta custa R$ 3,00, e a chance de acertar as 20 dezenas é de uma em 11.372.635.

A modalidade também premia quem não acerta nenhuma das 20 dezenas.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até o horário-limite do dia. O próximo sorteio é o 2984 e ele acontece na segunda-feira, dia 5 de outubro.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas sorteadas 2982 quarta, 30/09 02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 13 — 16 — 27 — 32 — 33 — 57 — 59 — 61 — 64 — 72 — 77 — 80 — 91 — 95 — 98 2980 sexta, 25/09 06 — 13 — 16 — 25 — 33 — 38 — 40 — 48 — 56 — 57 — 68 — 78 — 79 — 80 — 85 — 87 — 89 — 91 — 98 — 99 2974 sexta, 11/09 03 — 07 — 10 — 13 — 20 — 23 — 26 — 29 — 31 — 37 — 42 — 46 — 47 — 58 — 59 — 61 — 73 — 79 — 92 — 95 2972 sexta, 04/09 06 — 10 — 16 — 17 — 21 — 31 — 33 — 35 — 38 — 41 — 45 — 51 — 52 — 76 — 77 — 84 — 89 — 92 — 94 — 97

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Lotomania 2983?

[A CONFIRMAR].

A Lotomania acumulou?

[A CONFIRMAR].

Quando é o próximo sorteio da Lotomania?

O próximo sorteio é o 2984 e ele acontece na segunda-feira, dia 5 de outubro.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.ento — nunca aposte mais do que pode perder.