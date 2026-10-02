Resultado
Resultado da Dupla Sena 3016 de hoje: dezenas e rateio a confirmar — a Caixa ainda vai divulgar os dados oficiais.
- 1 Dezenas sorteadas: [50 – 15 – 44 – 28 – 39 – 10 Sorteio 2 11 – 18 – 06 – 13 – 15 – 50]
- 2 Sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
O resultado da Dupla Sena 3016 de hoje, sexta-feira (2), ainda será confirmado o rateio [A CONFIRMAR]. O prêmio estimado do concurso é de R$ 6,5 milhões, e a Caixa Econômica Federal ainda vai divulgar os dados oficiais.
Números sorteados
50 – 15 – 44 – 28 – 39 – 10
11 – 18 – 06 – 13 – 15 – 50
Resultado da Dupla Sena — números sorteados no concurso 3016 de hoje
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. O rateio oficial ainda não foi divulgado e esta matéria será atualizada assim que os dados saírem.
A Dupla Sena acumulou?
[A CONFIRMAR] — a resposta depende do rateio oficial da Caixa. A estimativa para o concurso era de R$ 6,5 milhões.
O concurso anterior, o 3015, acumulou nos dois sorteios: ninguém acertou as seis dezenas, e oito apostas fizeram a quina do primeiro sorteio, com R$ 9.339,41 cada.
Teve ganhador na Dupla Sena hoje?
[A CONFIRMAR]. Confira como ficará o rateio por faixa assim que a Caixa divulgar:
- 1º sorteio, 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 1º sorteio, 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 1º sorteio, 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 1º sorteio, 3 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 2º sorteio, 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 2º sorteio, 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 2º sorteio, 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 2º sorteio, 3 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
Cidades dos ganhadores da faixa principal, se houver: [A CONFIRMAR].
Como jogar na Dupla Sena
O apostador marca de seis a 15 números entre os 50 do volante. A aposta simples, com seis números, custa R$ 3,00 e vale para dois sorteios no mesmo concurso. A chance de acertar a sena em cada sorteio é de uma em 15.890.700.
Onde apostar
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até o horário-limite do dia. O próximo sorteio é o 3017 e ele acontece na segunda-feira, dia 5 de outubro.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.
O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|3015
|quarta, 30/09
|1º sorteio 11 — 15 — 18 — 29 — 35 — 43; 2º sorteio 01 — 07 — 10 — 25 — 27 — 34
|3010
|sexta, 18/09
|1º sorteio 01 — 05 — 07 — 14 — 26 — 44; 2º sorteio 04 — 13 — 15 — 16 — 20 — 49
|3007
|sexta, 11/09
|1º sorteio 10 — 24 — 26 — 31 — 32 — 48; 2º sorteio 09 — 23 — 32 — 33 — 39 — 48
|3005
|sexta, 04/09
|1º sorteio 09 — 18 — 21 — 24 — 25 — 33; 2º sorteio 05 — 07 — 09 — 36 — 40 — 46
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados na Dupla Sena 3016?
[A CONFIRMAR].
A Dupla Sena acumulou?
[A CONFIRMAR].
Quando é o próximo sorteio da Dupla Sena?
O próximo sorteio é o 3017 e ele acontece na segunda-feira, dia 5 de outubro.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.