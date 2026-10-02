Resultado uai Resultado da Dupla Sena 3016 de hoje: dezenas e rateio a confirmar — a Caixa ainda vai divulgar os dados oficiais. 1 Dezenas sorteadas: [50 – 15 – 44 – 28 – 39 – 10 Sorteio 2 11 – 18 – 06 – 13 – 15 – 50]

2 Sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado da Dupla Sena 3016 de hoje, sexta-feira (2), ainda será confirmado o rateio [A CONFIRMAR]. O prêmio estimado do concurso é de R$ 6,5 milhões, e a Caixa Econômica Federal ainda vai divulgar os dados oficiais.

Números sorteados

50 – 15 – 44 – 28 – 39 – 10

11 – 18 – 06 – 13 – 15 – 50

Dupla Sena 3016: Bilhete da Dupla Sena com os dois sorteios do concurso 3016





Resultado da Dupla Sena — números sorteados no concurso 3016 de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. O rateio oficial ainda não foi divulgado e esta matéria será atualizada assim que os dados saírem.

A Dupla Sena acumulou?

[A CONFIRMAR] — a resposta depende do rateio oficial da Caixa. A estimativa para o concurso era de R$ 6,5 milhões.

O concurso anterior, o 3015, acumulou nos dois sorteios: ninguém acertou as seis dezenas, e oito apostas fizeram a quina do primeiro sorteio, com R$ 9.339,41 cada.

Teve ganhador na Dupla Sena hoje?

[A CONFIRMAR]. Confira como ficará o rateio por faixa assim que a Caixa divulgar:

1º sorteio, 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

1º sorteio, 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

1º sorteio, 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

1º sorteio, 3 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

2º sorteio, 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

2º sorteio, 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

2º sorteio, 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

2º sorteio, 3 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

Cidades dos ganhadores da faixa principal, se houver: [A CONFIRMAR].

Como jogar na Dupla Sena

O apostador marca de seis a 15 números entre os 50 do volante. A aposta simples, com seis números, custa R$ 3,00 e vale para dois sorteios no mesmo concurso. A chance de acertar a sena em cada sorteio é de uma em 15.890.700.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até o horário-limite do dia. O próximo sorteio é o 3017 e ele acontece na segunda-feira, dia 5 de outubro.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas sorteadas 3015 quarta, 30/09 1º sorteio 11 — 15 — 18 — 29 — 35 — 43; 2º sorteio 01 — 07 — 10 — 25 — 27 — 34 3010 sexta, 18/09 1º sorteio 01 — 05 — 07 — 14 — 26 — 44; 2º sorteio 04 — 13 — 15 — 16 — 20 — 49 3007 sexta, 11/09 1º sorteio 10 — 24 — 26 — 31 — 32 — 48; 2º sorteio 09 — 23 — 32 — 33 — 39 — 48 3005 sexta, 04/09 1º sorteio 09 — 18 — 21 — 24 — 25 — 33; 2º sorteio 05 — 07 — 09 — 36 — 40 — 46

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Dupla Sena 3016?

[A CONFIRMAR].

A Dupla Sena acumulou?

[A CONFIRMAR].

Quando é o próximo sorteio da Dupla Sena?

O próximo sorteio é o 3017 e ele acontece na segunda-feira, dia 5 de outubro.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.