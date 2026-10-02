Resultado uai Resultado da Super Sete 906 de hoje: dezenas e rateio a confirmar — a Caixa ainda vai divulgar os dados oficiais. 1 Dezenas sorteadas: [5 – 5 – 2 – 3 – 3 – 1 – 2]

2 Sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado da Super Sete 906 de hoje, sexta-feira (2), ainda será confirmado: dezenas [A CONFIRMAR] e rateio [A CONFIRMAR]. O prêmio estimado do concurso é de R$ 10 milhões, e a Caixa Econômica Federal ainda vai divulgar os dados oficiais.

Números sorteados

5 – 5 – 2 – 3 – 3 – 1 – 2

Super Sete 906: Volante da Super Sete com as sete colunas, concurso 906

Resultado da Super Sete — números sorteados no concurso 906 de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. O rateio oficial ainda não foi divulgado e esta matéria será atualizada assim que os dados saírem.

A Super Sete acumulou?

[A CONFIRMAR] — a resposta depende do rateio oficial da Caixa. A estimativa para o concurso era de R$ 10 milhões.

O concurso anterior, o 905, acumulou: a sequência sorteada foi 8 — 2 — 4 — 7 — 4 — 9 — 3, e ninguém acertou as sete colunas.

Teve ganhador na Super Sete hoje?

[A CONFIRMAR]. Confira como ficará o rateio por faixa assim que a Caixa divulgar:

7 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

3 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

Cidades dos ganhadores da faixa principal, se houver: [A CONFIRMAR].

Como jogar na Super Sete

O volante tem sete colunas, cada uma com os números de 0 a 9. O apostador marca ao menos um número por coluna, e a Caixa sorteia um por coluna. A aposta simples custa R$ 3,00, e a chance de acertar as sete colunas é de uma em 10 milhões.

A ordem importa: cada número precisa estar na coluna certa.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até o horário-limite do dia. O próximo sorteio é o 907 e ele acontece na segunda-feira, dia 5 de outubro.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas sorteadas 905 quarta, 30/09 8 — 2 — 4 — 7 — 4 — 9 — 3 903 sexta, 25/09 9 — 2 — 4 — 7 — 5 — 5 — 2 902 quarta, 23/09 9 — 9 — 9 — 7 — 2 — 3 — 9 900 sexta, 18/09 4 — 6 — 0 — 8 — 6 — 6 — 1

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Super Sete 906?

[A CONFIRMAR].

A Super Sete acumulou?

[A CONFIRMAR].

Quando é o próximo sorteio da Super Sete?

O próximo sorteio é o 907 e ele acontece na segunda-feira, dia 5 de outubro.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.