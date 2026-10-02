Resultado
Resultado da Super Sete 906 de hoje: dezenas e rateio a confirmar — a Caixa ainda vai divulgar os dados oficiais.
- 1 Dezenas sorteadas: [5 – 5 – 2 – 3 – 3 – 1 – 2]
- 2 Sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
O resultado da Super Sete 906 de hoje, sexta-feira (2), ainda será confirmado: dezenas [A CONFIRMAR] e rateio [A CONFIRMAR]. O prêmio estimado do concurso é de R$ 10 milhões, e a Caixa Econômica Federal ainda vai divulgar os dados oficiais.
Números sorteados
5 – 5 – 2 – 3 – 3 – 1 – 2
Resultado da Super Sete — números sorteados no concurso 906 de hoje
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. O rateio oficial ainda não foi divulgado e esta matéria será atualizada assim que os dados saírem.
A Super Sete acumulou?
[A CONFIRMAR] — a resposta depende do rateio oficial da Caixa. A estimativa para o concurso era de R$ 10 milhões.
O concurso anterior, o 905, acumulou: a sequência sorteada foi 8 — 2 — 4 — 7 — 4 — 9 — 3, e ninguém acertou as sete colunas.
Teve ganhador na Super Sete hoje?
[A CONFIRMAR]. Confira como ficará o rateio por faixa assim que a Caixa divulgar:
- 7 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 3 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
Cidades dos ganhadores da faixa principal, se houver: [A CONFIRMAR].
Como jogar na Super Sete
O volante tem sete colunas, cada uma com os números de 0 a 9. O apostador marca ao menos um número por coluna, e a Caixa sorteia um por coluna. A aposta simples custa R$ 3,00, e a chance de acertar as sete colunas é de uma em 10 milhões.
A ordem importa: cada número precisa estar na coluna certa.
Onde apostar
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até o horário-limite do dia. O próximo sorteio é o 907 e ele acontece na segunda-feira, dia 5 de outubro.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.
O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|905
|quarta, 30/09
|8 — 2 — 4 — 7 — 4 — 9 — 3
|903
|sexta, 25/09
|9 — 2 — 4 — 7 — 5 — 5 — 2
|902
|quarta, 23/09
|9 — 9 — 9 — 7 — 2 — 3 — 9
|900
|sexta, 18/09
|4 — 6 — 0 — 8 — 6 — 6 — 1
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados na Super Sete 906?
[A CONFIRMAR].
A Super Sete acumulou?
[A CONFIRMAR].
Quando é o próximo sorteio da Super Sete?
O próximo sorteio é o 907 e ele acontece na segunda-feira, dia 5 de outubro.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.