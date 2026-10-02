Resultado uai Resultado do Dia de Sorte 1313 de hoje: dezenas e rateio a confirmar — a Caixa ainda vai divulgar os dados oficiais. 1 Dezenas sorteadas: [07 – 25 – 11 – 22 – 31 – 15 – 12 Fevereiro]

2 Sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado do Dia de Sorte 1313 de hoje, sexta-feira (2), ainda será confirmado: dezenas [A CONFIRMAR] e rateio [A CONFIRMAR]. O prêmio estimado do concurso é de R$ 1,8 milhão, e a Caixa Econômica Federal ainda vai divulgar os dados oficiais.

Números sorteados

07 – 25 – 11 – 22 – 31 – 15 – 12

Fevereiro

Dia de Sorte 1313: Volante do Dia de Sorte com os meses da sorte, concurso 1313

Resultado do Dia de Sorte — números sorteados no concurso 1313 de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. O rateio oficial ainda não foi divulgado e esta matéria será atualizada assim que os dados saírem.

O Dia de Sorte acumulou?

[A CONFIRMAR] — a resposta depende do rateio oficial da Caixa. A estimativa para o concurso era de R$ 1,8 milhão.

O concurso anterior, o 1312, acumulou: saíram 02 — 08 — 15 — 16 — 19 — 27 — 30, Mês da Sorte abril, e ninguém acertou as sete dezenas. Foram 39 apostas com seis acertos.

Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?

[A CONFIRMAR]. Confira como ficará o rateio por faixa assim que a Caixa divulgar:

7 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

Cidades dos ganhadores da faixa principal, se houver: [A CONFIRMAR].

Como jogar no Dia de Sorte

O apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 do volante e marca um Mês da Sorte. A aposta simples custa R$ 2,50, e a chance de acertar as sete dezenas é de uma em 2.629.575.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até o horário-limite do dia. O próximo sorteio é o 1314 e ele acontece no domingo, dia 4 de outubro, às 11h.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas sorteadas 1312 quinta, 1º/10 02 — 08 — 15 — 16 — 19 — 27 — 30 · Mês da Sorte: abril 1300 quinta, 17/09 02 — 12 — 15 — 25 — 27 — 29 — 31 · Mês da Sorte: agosto 1299 quarta, 16/09 04 — 05 — 08 — 20 — 25 — 27 — 31 · Mês da Sorte: abril 1298 terça, 15/09 02 — 08 — 18 — 24 — 28 — 29 — 31 · Mês da Sorte: outubro 1297 segunda, 14/09 01 — 07 — 08 — 09 — 11 — 19 — 26 · Mês da Sorte: novembro 1296 domingo, 13/09 02 — 08 — 11 — 14 — 16 — 21 — 30 · Mês da Sorte: dezembro

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1313?

[A CONFIRMAR].

O Dia de Sorte acumulou?

[A CONFIRMAR].

Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?

O próximo sorteio é o 1314 e ele acontece no domingo, dia 4 de outubro, às 11h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.