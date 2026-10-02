Resultado
Resultado do Dia de Sorte 1313 de hoje: dezenas e rateio a confirmar — a Caixa ainda vai divulgar os dados oficiais.
- 1 Dezenas sorteadas: [07 – 25 – 11 – 22 – 31 – 15 – 12 Fevereiro]
- 2 Sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
O resultado do Dia de Sorte 1313 de hoje, sexta-feira (2), ainda será confirmado: dezenas [A CONFIRMAR] e rateio [A CONFIRMAR]. O prêmio estimado do concurso é de R$ 1,8 milhão, e a Caixa Econômica Federal ainda vai divulgar os dados oficiais.
Números sorteados
07 – 25 – 11 – 22 – 31 – 15 – 12
Fevereiro
Resultado do Dia de Sorte — números sorteados no concurso 1313 de hoje
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. O rateio oficial ainda não foi divulgado e esta matéria será atualizada assim que os dados saírem.
O Dia de Sorte acumulou?
[A CONFIRMAR] — a resposta depende do rateio oficial da Caixa. A estimativa para o concurso era de R$ 1,8 milhão.
O concurso anterior, o 1312, acumulou: saíram 02 — 08 — 15 — 16 — 19 — 27 — 30, Mês da Sorte abril, e ninguém acertou as sete dezenas. Foram 39 apostas com seis acertos.
Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?
[A CONFIRMAR]. Confira como ficará o rateio por faixa assim que a Caixa divulgar:
- 7 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
Cidades dos ganhadores da faixa principal, se houver: [A CONFIRMAR].
Como jogar no Dia de Sorte
O apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 do volante e marca um Mês da Sorte. A aposta simples custa R$ 2,50, e a chance de acertar as sete dezenas é de uma em 2.629.575.
Onde apostar
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até o horário-limite do dia. O próximo sorteio é o 1314 e ele acontece no domingo, dia 4 de outubro, às 11h.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.
O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|1312
|quinta, 1º/10
|02 — 08 — 15 — 16 — 19 — 27 — 30 · Mês da Sorte: abril
|1300
|quinta, 17/09
|02 — 12 — 15 — 25 — 27 — 29 — 31 · Mês da Sorte: agosto
|1299
|quarta, 16/09
|04 — 05 — 08 — 20 — 25 — 27 — 31 · Mês da Sorte: abril
|1298
|terça, 15/09
|02 — 08 — 18 — 24 — 28 — 29 — 31 · Mês da Sorte: outubro
|1297
|segunda, 14/09
|01 — 07 — 08 — 09 — 11 — 19 — 26 · Mês da Sorte: novembro
|1296
|domingo, 13/09
|02 — 08 — 11 — 14 — 16 — 21 — 30 · Mês da Sorte: dezembro
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1313?
[A CONFIRMAR].
O Dia de Sorte acumulou?
[A CONFIRMAR].
Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?
O próximo sorteio é o 1314 e ele acontece no domingo, dia 4 de outubro, às 11h.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.