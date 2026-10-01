Hoje uai O Dia de Sorte 1312 sorteia R$ 1,5 milhão nesta quinta-feira, 1º de outubro, às 21h. 1 R$ 1,5 milhão acumulados — o prêmio sobe após sete concursos seguidos (1305 a 1311) sem ganhador da faixa principal

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h no site oficial da Caixa ou em qualquer lotérica. Aposta simples a partir de R$ 2,50

O Dia de Sorte 1312 sorteia hoje, quinta-feira (1º), R$ 1,5 milhão às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão ao vivo sai no YouTube da Caixa.

Por que o prêmio acumulou

No sorteio de quarta-feira (30), saíram os números 01 – 02 – 08 – 09 – 13 – 16 – 24, com o Mês da Sorte Março, e nenhuma aposta acertou as sete dezenas do concurso 1311. Na segunda faixa, 22 apostas com seis acertos levaram R$ 4.509,06 cada.

É o sétimo acúmulo seguido. Em 22 de setembro, uma aposta feita pelo canal eletrônico levou R$ 837.362,95 no concurso 1304, e o prêmio recomeçou em R$ 100 mil. Desde então, subiu até os R$ 1,5 milhão de hoje.

Quando é o sorteio

Quinta-feira, 1º de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h. Quer ver como foi a última transmissão? Assista ao sorteio anterior.

Como apostar

O jogador escolhe de sete a 15 números entre os 31 disponíveis e marca um Mês da Sorte entre os 12 do ano. A aposta simples, com sete dezenas, custa R$ 2,50, e a chance de acertar as sete dezenas é de uma em 2.629.575.

Na Teimosinha, a mesma aposta concorre por três, seis, nove ou 12 concursos seguidos.

Números marcados Preço Chance de acertar as sete dezenas 7 R$ 2,50 1 em 2.629.575 8 R$ 20,00 1 em 328.697 9 R$ 90,00 1 em 73.044

Aposte em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.

Faixas de premiação

4 acertos: prêmio fixo, R$ 5,00

5 acertos: prêmio fixo, R$ 25,00

6 acertos: prêmio variável, com valores mais expressivos

7 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores do dia

Mês da Sorte: faixa independente, prêmio fixo de R$ 2,50 para quem acerta o mês sorteado

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Números sorteados e Mês da Sorte Resultado 1311 30/09 01 – 02 – 08 – 09 – 13 – 16 – 24 | Março Acumulou 1310 29/09 02 – 06 – 07 – 16 – 22 – 26 – 29 | Abril Acumulou 1309 28/09 06 – 12 – 24 – 25 – 26 – 29 – 31 | Maio Acumulou 1308 27/09 04 – 07 – 09 – 11 – 16 – 24 – 28 | Agosto Acumulou 1307 25/09 01 – 03 – 04 – 09 – 11 – 27 – 31 | Janeiro Acumulou 1306 24/09 03 – 05 – 10 – 13 – 18 – 22 – 24 | Janeiro Acumulou 1305 23/09 08 – 11 – 13 – 14 – 18 – 27 – 31 | Novembro Acumulou 1304 22/09 05 – 07 – 22 – 25 – 26 – 27 – 30 | Setembro Um ganhador (canal eletrônico)

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe via Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1312?

O prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Como funciona o Mês da Sorte?

Além das sete dezenas, o apostador marca um dos 12 meses do ano. Acertar o mês sorteado garante prêmio fixo de R$ 2,50, mesmo sem acertar nenhuma dezena.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de quatro números certos, ou acertando só o Mês da Sorte.

O que acontece se ninguém acertar as sete dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso, o 1313, na sexta-feira (2 de outubro).

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.