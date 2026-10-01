Hoje uai A Lotofácil 3794 sorteia R$ 2 milhões nesta quinta-feira, 1º de outubro, às 21h. 1 R$ 2 milhões, sem acúmulo — o prêmio volta ao valor-base depois que os concursos 3789 a 3793 tiveram apostas com 15 acertos

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h no site oficial da Caixa ou em qualquer lotérica. Aposta simples a partir de R$ 3,50

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A Lotofácil 3794 sorteia hoje, quinta-feira (1º), R$ 2 milhões às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão ao vivo sai no YouTube da Caixa.

O que aconteceu no concurso anterior

No concurso 3793, sorteado quarta-feira (30), saíram os números 01 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25, e duas apostas acertaram as 15 dezenas e levaram R$ 537.416,65 cada. Na faixa de 14 acertos, 415 apostas ganharam R$ 775,79 cada.

Foi o quinto concurso seguido com ganhador, e oito apostas levaram o prêmio principal desde o 3789. As cidades dos ganhadores foram:

Concurso 3793 (30/09): Goianésia/GO, R$ 537.416,65

Concurso 3793 (30/09): Indaiatuba/SP, R$ 537.416,65

Concurso 3792 (29/09): Juiz de Fora/MG (bolão), R$ 510.692,66

Concurso 3792 (29/09): Araxá/MG, R$ 510.692,66

Concurso 3792 (29/09): Feira de Santana/BA, R$ 510.692,66

Concurso 3791 (28/09): Natal/RN, R$ 1,6 milhão

Concurso 3790 (27/09): Capim Branco/MG, R$ 6,47 milhões

Concurso 3789 (25/09): São Bernardo do Campo/SP, R$ 8,06 milhões

Quando é o sorteio

Quinta-feira, 1º de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h. Quer ver como foi a última transmissão? Assista ao sorteio anterior.

Como apostar

O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50, e a chance de acertar os 15 números é de uma em 3.268.760.

Números marcados Preço Chance de acertar 15 dezenas 15 R$ 3,50 1 em 3.268.760 16 R$ 56,00 1 em 204.298 20 R$ 54.264,00 1 em 211

Aposte em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.

Faixas de premiação

11 acertos: prêmio fixo, R$ 7,00

12 acertos: prêmio fixo, R$ 14,00

13 acertos: prêmio fixo, R$ 35,00

14 acertos: prêmio variável, proporcional à arrecadação

15 acertos: prêmio principal, dividido entre quem cravar todas as dezenas

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Números sorteados Resultado 3793 30/09 01 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25 Dois ganhadores 3792 29/09 02 – 04 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 20 – 23 – 24 – 25 Três ganhadores 3791 28/09 01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 24 – 25 Um ganhador 3790 27/09 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 25 Um ganhador 3789 25/09 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 25 Um ganhador

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe via Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio da Lotofácil 3794?

O prêmio estimado é de R$ 2 milhões, o valor-base depois de cinco concursos com ganhador.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de 11 números certos já há premiação.

O que acontece se ninguém acertar as 15 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso, o 3795, na sexta-feira (2 de outubro).

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.