Hoje
A Quina 7132 sorteia R$ 14,7 milhões nesta quinta-feira, 1º de outubro, às 21h.
- 1 R$ 14,7 milhões acumulados — o prêmio sobe após dez concursos seguidos (7122 a 7131) sem ganhador da faixa principal
- 2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa
- 3 Apostas até as 20h no site oficial da Caixa ou em qualquer lotérica. Aposta simples a partir de R$ 3,00
A Quina 7132 sorteia hoje, quinta-feira (1º), R$ 14,7 milhões às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão ao vivo sai no YouTube da Caixa.
Por que o prêmio acumulou
No sorteio de quarta-feira (30), saíram os números 34 – 41 – 51 – 70 – 76, e nenhuma aposta acertou a quina do concurso 7131. No terno, 2.617 apostas levaram R$ 180,18 cada; no duque, 73.469 apostas ganharam R$ 6,41 cada.
É o décimo concurso seguido sem ganhador. O último foi o 7121, em 18 de setembro. No sorteio seguinte, o prêmio estava em R$ 610 mil, e desde então subiu até os R$ 14,7 milhões de hoje.
Quando é o sorteio
Quinta-feira, 1º de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h. Quer ver como foi a última transmissão? Assista ao sorteio anterior.
Como apostar
O apostador escolhe de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00, e a chance de acertar a quina é de uma em 24.040.016.
|Números marcados
|Preço
|Chance de acertar a quina
|5
|R$ 3,00
|1 em 24.040.016
|6
|R$ 18,00
|1 em 4.006.669
|7
|R$ 63,00
|1 em 1.144.763
Aposte em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.
Faixas de premiação
- 2 acertos (duque): prêmio variável de menor valor
- 3 acertos (terno): prêmio variável
- 4 acertos (quadra): prêmio variável, com valores mais expressivos
- 5 acertos (quina): prêmio principal, dividido entre os ganhadores do dia
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Números sorteados
|Resultado
|7131
|30/09
|34 – 41 – 51 – 70 – 76
|Acumulou
|7130
|29/09
|04 – 16 – 61 – 69 – 72
|Acumulou
|7129
|28/09
|14 – 22 – 37 – 42 – 60
|Acumulou
|7128
|27/09
|10 – 44 – 46 – 70 – 73
|Acumulou
|7127
|25/09
|01 – 08 – 51 – 57 – 63
|Acumulou
|7126
|24/09
|21 – 34 – 58 – 69 – 70
|Acumulou
|7125
|23/09
|38 – 39 – 43 – 51 – 53
|Acumulou
|7124
|22/09
|22 – 23 – 35 – 54 – 62
|Acumulou
|7123
|21/09
|14 – 19 – 42 – 53 – 60
|Acumulou
|7122
|20/09
|22 – 33 – 35 – 36 – 72
|Acumulou
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe via Mercado Pago.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis após a apuração oficial.
O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o horário do sorteio de hoje?
O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Qual é o prêmio da Quina 7132?
O prêmio estimado é de R$ 14,7 milhões.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.
Onde posso apostar?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
Quantos acertos são necessários para ganhar?
A partir de dois números certos (duque) já há premiação.
O que acontece se ninguém acertar as cinco dezenas?
O valor acumula para o próximo concurso, o 7133, na sexta-feira (2 de outubro).
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.
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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.