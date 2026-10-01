Hoje uai A Quina 7132 sorteia R$ 14,7 milhões nesta quinta-feira, 1º de outubro, às 21h. 1 R$ 14,7 milhões acumulados — o prêmio sobe após dez concursos seguidos (7122 a 7131) sem ganhador da faixa principal

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h no site oficial da Caixa ou em qualquer lotérica. Aposta simples a partir de R$ 3,00

A Quina 7132 sorteia hoje, quinta-feira (1º), R$ 14,7 milhões às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão ao vivo sai no YouTube da Caixa.

Por que o prêmio acumulou

No sorteio de quarta-feira (30), saíram os números 34 – 41 – 51 – 70 – 76, e nenhuma aposta acertou a quina do concurso 7131. No terno, 2.617 apostas levaram R$ 180,18 cada; no duque, 73.469 apostas ganharam R$ 6,41 cada.

É o décimo concurso seguido sem ganhador. O último foi o 7121, em 18 de setembro. No sorteio seguinte, o prêmio estava em R$ 610 mil, e desde então subiu até os R$ 14,7 milhões de hoje.

Quando é o sorteio

Quinta-feira, 1º de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h. Quer ver como foi a última transmissão? Assista ao sorteio anterior.

Como apostar

O apostador escolhe de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00, e a chance de acertar a quina é de uma em 24.040.016.

Números marcados Preço Chance de acertar a quina 5 R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 R$ 18,00 1 em 4.006.669 7 R$ 63,00 1 em 1.144.763

Aposte em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.

Faixas de premiação

2 acertos (duque): prêmio variável de menor valor

3 acertos (terno): prêmio variável

4 acertos (quadra): prêmio variável, com valores mais expressivos

5 acertos (quina): prêmio principal, dividido entre os ganhadores do dia

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Números sorteados Resultado 7131 30/09 34 – 41 – 51 – 70 – 76 Acumulou 7130 29/09 04 – 16 – 61 – 69 – 72 Acumulou 7129 28/09 14 – 22 – 37 – 42 – 60 Acumulou 7128 27/09 10 – 44 – 46 – 70 – 73 Acumulou 7127 25/09 01 – 08 – 51 – 57 – 63 Acumulou 7126 24/09 21 – 34 – 58 – 69 – 70 Acumulou 7125 23/09 38 – 39 – 43 – 51 – 53 Acumulou 7124 22/09 22 – 23 – 35 – 54 – 62 Acumulou 7123 21/09 14 – 19 – 42 – 53 – 60 Acumulou 7122 20/09 22 – 33 – 35 – 36 – 72 Acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe via Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio da Quina 7132?

O prêmio estimado é de R$ 14,7 milhões.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de dois números certos (duque) já há premiação.

O que acontece se ninguém acertar as cinco dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso, o 7133, na sexta-feira (2 de outubro).

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.