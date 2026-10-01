Hoje uai A Mega-Sena 3065 sorteia R$ 75 milhões nesta quinta-feira, 1º de outubro, às 21h. 1 R$ 75 milhões acumulados — o prêmio sobe após cinco concursos seguidos (3060 a 3064) sem acertador da sena

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h no site oficial da Caixa ou em qualquer lotérica. Aposta simples a partir de R$ 6,00

A Mega-Sena 3065 sorteia hoje, quinta-feira (1º), R$ 75 milhões às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão ao vivo sai no YouTube da Caixa.

Por que o prêmio acumulou

No sorteio de terça-feira (29), saíram os números 04 – 10 – 20 – 25 – 27 – 48, e nenhuma aposta acertou a sena do concurso 3064. Na quina, 82 apostas levaram R$ 24.039,44 cada; na quadra, 4.467 apostas ganharam R$ 727,39 cada.

É o quinto concurso seguido sem ganhador. Em 17 de setembro, um bolão de nove cotas de Presidente Venceslau (SP) levou quase R$ 102 milhões no concurso 3059, e o prêmio recomeçou em R$ 26,7 milhões. Desde então, subiu até os R$ 75 milhões de hoje.

Quando é o sorteio

Quinta-feira, 1º de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h. Quer ver como foi a última transmissão? Assista ao sorteio anterior.

Como apostar

O apostador escolhe de seis a 20 números entre os 60 disponíveis. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00, e a chance de acertar a sena é de uma em 50.063.860.

Números marcados Preço Chance de acertar a sena 6 R$ 6,00 1 em 50.063.860 7 R$ 42,00 1 em 7.151.980 8 R$ 168,00 1 em 1.787.995 20 R$ 232.560,00 1 em 1.292

Aposte em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.

Faixas de premiação

4 acertos (quadra): prêmio variável, dividido entre os acertadores

5 acertos (quina): prêmio variável, dividido entre os acertadores

6 acertos (sena): prêmio principal, dividido entre os ganhadores do dia

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Números sorteados Resultado 3064 29/09 04 – 10 – 20 – 25 – 27 – 48 Acumulou 3063 27/09 05 – 35 – 36 – 41 – 43 – 48 Acumulou 3062 24/09 05 – 09 – 11 – 17 – 18 – 38 Acumulou 3061 22/09 24 – 25 – 28 – 37 – 47 – 55 Acumulou 3060 20/09 06 – 15 – 23 – 36 – 37 – 38 Acumulou 3059 17/09 01 – 02 – 07 – 18 – 33 – 35 Um ganhador (Presidente Venceslau/SP)

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe via Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3065?

O prêmio estimado é de R$ 75 milhões.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de quatro números certos (quadra) já há premiação.

O que acontece se ninguém acertar as seis dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso, o 3066, no domingo (4 de outubro).

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.