Hoje uai A Timemania 2449 sorteia R$ 17,2 milhões nesta quinta-feira, 1º de outubro, às 21h. 1 R$ 17,2 milhões acumulados — o prêmio sobe após seis concursos seguidos (2443 a 2448) sem acertador das sete dezenas

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h no site oficial da Caixa ou em qualquer lotérica. Aposta simples a partir de R$ 3,50

A Timemania 2449 sorteia hoje, quinta-feira (1º), R$ 17,2 milhões às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão ao vivo sai no YouTube da Caixa.

Por que o prêmio acumulou

No sorteio de terça-feira (29), saíram os números 32 – 45 – 51 – 60 – 62 – 73 – 75, com o Time do Coração Internacional/RS, e nenhuma aposta acertou as sete dezenas do concurso 2448. Cinco apostas com seis acertos levaram R$ 30.135,18 cada, e 13.080 apostas acertaram o time e ganharam R$ 8,50 cada.

É o sexto concurso seguido sem ganhador. O prêmio estava em R$ 14,6 milhões no concurso 2444, e desde então subiu até os R$ 17,2 milhões de hoje.

Quando é o sorteio

Quinta-feira, 1º de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h. Quer ver como foi a última transmissão? Assista ao sorteio anterior.

Como apostar

O apostador escolhe 10 números entre os 80 disponíveis e indica um Time do Coração. A aposta custa R$ 3,50, e são sorteadas sete dezenas e um clube.

Acertos Chance 7 dezenas 1 em 26.472.637 6 dezenas 1 em 216.103 5 dezenas 1 em 5.220 4 dezenas 1 em 276 3 dezenas 1 em 29 Time do Coração 1 em 80

Aposte em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.

Faixas de premiação

3 acertos: prêmio fixo, R$ 3,50

4 acertos: prêmio fixo, R$ 10,50

5 acertos: prêmio variável

6 acertos: prêmio variável, com valores mais expressivos

7 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores do dia

Time do Coração: faixa independente, prêmio fixo de R$ 8,50 para quem acerta o clube sorteado

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Números sorteados e Time do Coração Resultado 2448 29/09 32 – 45 – 51 – 60 – 62 – 73 – 75 | Internacional/RS Acumulou 2447 27/09 01 – 10 – 20 – 25 – 30 – 33 – 34 | São Paulo/SP Acumulou 2446 24/09 14 – 18 – 30 – 39 – 44 – 52 – 76 | CRB/AL Acumulou 2445 22/09 07 – 18 – 40 – 46 – 57 – 62 – 76 | Volta Redonda/RJ Acumulou 2444 20/09 11 – 21 – 44 – 62 – 64 – 69 – 74 | São Bernardo/SP Acumulou 2443 17/09 05 – 10 – 17 – 23 – 40 – 49 – 54 | Corinthians/SP Acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe via Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o horário do sorteio de hoje?

O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Qual é o prêmio da Timemania 2449?

O prêmio estimado é de R$ 17,2 milhões.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Como funciona o Time do Coração?

É uma faixa independente das dezenas: quem marcou o clube sorteado ganha prêmio fixo de R$ 8,50, mesmo sem acertar nenhum número.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A partir de três números certos, ou acertando só o Time do Coração.

O que acontece se ninguém acertar as sete dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso, o 2450, no domingo (4 de outubro), às 11h.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.