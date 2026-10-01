Hoje
A Timemania 2449 sorteia R$ 17,2 milhões nesta quinta-feira, 1º de outubro, às 21h.
- 1 R$ 17,2 milhões acumulados — o prêmio sobe após seis concursos seguidos (2443 a 2448) sem acertador das sete dezenas
- 2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa
- 3 Apostas até as 20h no site oficial da Caixa ou em qualquer lotérica. Aposta simples a partir de R$ 3,50
A Timemania 2449 sorteia hoje, quinta-feira (1º), R$ 17,2 milhões às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão ao vivo sai no YouTube da Caixa.
Por que o prêmio acumulou
No sorteio de terça-feira (29), saíram os números 32 – 45 – 51 – 60 – 62 – 73 – 75, com o Time do Coração Internacional/RS, e nenhuma aposta acertou as sete dezenas do concurso 2448. Cinco apostas com seis acertos levaram R$ 30.135,18 cada, e 13.080 apostas acertaram o time e ganharam R$ 8,50 cada.
É o sexto concurso seguido sem ganhador. O prêmio estava em R$ 14,6 milhões no concurso 2444, e desde então subiu até os R$ 17,2 milhões de hoje.
Quando é o sorteio
Quinta-feira, 1º de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe ao vivo no YouTube da Caixa. As apostas encerram às 20h. Quer ver como foi a última transmissão? Assista ao sorteio anterior.
Como apostar
O apostador escolhe 10 números entre os 80 disponíveis e indica um Time do Coração. A aposta custa R$ 3,50, e são sorteadas sete dezenas e um clube.
|Acertos
|Chance
|7 dezenas
|1 em 26.472.637
|6 dezenas
|1 em 216.103
|5 dezenas
|1 em 5.220
|4 dezenas
|1 em 276
|3 dezenas
|1 em 29
|Time do Coração
|1 em 80
Aposte em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial até as 20h de hoje.
Faixas de premiação
- 3 acertos: prêmio fixo, R$ 3,50
- 4 acertos: prêmio fixo, R$ 10,50
- 5 acertos: prêmio variável
- 6 acertos: prêmio variável, com valores mais expressivos
- 7 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores do dia
- Time do Coração: faixa independente, prêmio fixo de R$ 8,50 para quem acerta o clube sorteado
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Números sorteados e Time do Coração
|Resultado
|2448
|29/09
|32 – 45 – 51 – 60 – 62 – 73 – 75 | Internacional/RS
|Acumulou
|2447
|27/09
|01 – 10 – 20 – 25 – 30 – 33 – 34 | São Paulo/SP
|Acumulou
|2446
|24/09
|14 – 18 – 30 – 39 – 44 – 52 – 76 | CRB/AL
|Acumulou
|2445
|22/09
|07 – 18 – 40 – 46 – 57 – 62 – 76 | Volta Redonda/RJ
|Acumulou
|2444
|20/09
|11 – 21 – 44 – 62 – 64 – 69 – 74 | São Bernardo/SP
|Acumulou
|2443
|17/09
|05 – 10 – 17 – 23 – 40 – 49 – 54 | Corinthians/SP
|Acumulou
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe via Mercado Pago.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis após a apuração oficial.
O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o horário do sorteio de hoje?
O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Qual é o prêmio da Timemania 2449?
O prêmio estimado é de R$ 17,2 milhões.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.
Como funciona o Time do Coração?
É uma faixa independente das dezenas: quem marcou o clube sorteado ganha prêmio fixo de R$ 8,50, mesmo sem acertar nenhum número.
Quantos acertos são necessários para ganhar?
A partir de três números certos, ou acertando só o Time do Coração.
O que acontece se ninguém acertar as sete dezenas?
O valor acumula para o próximo concurso, o 2450, no domingo (4 de outubro), às 11h.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.
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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.