Resultado uai Saíram as dezenas da Lotofácil 3794 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [08 – 06 – 13 – 04 – 03 – 24 – 21 – 05 – 19 – 01 – 18 – 12 – 15 – 10 – 23]

2 Sorteio realizado em 01/10/2026, quinta-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

08 – 06 – 13 – 04 – 03 – 24 – 21 – 05 – 19 – 01 – 18 – 12 – 15 – 10 – 23

Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3794 hoje

Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3794 de hoje

Sorteio realizado em 01/10/2026, quinta-feira, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 2 milhões.

A Lotofácil 3794 acumulou?

A Lotofácil de hoje não acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Lotofácil é de R$ 2 milhões.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

Três apostas acertaram as 15 dezenas e vão levar para casa R$ 444.649,02, sendo:

Uma aposta do Recife (PE) ;

do ; Uma aposta de Americana (SP) ;

de ; Uma aposta de São Paulo (SP).

407 apostas acertaram 14 números e ganharam R$ 981,74. 9.993 apostas acertaram 13 dezenas e levarão R$ 35,00. 104.431 apostas obtiveram 12 acertos e receberão R$ 14,00. Por fim, 511.231 apostas tiveram 11 dezenas sorteadas e foram premiadas com R$ 7,00.

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 do volante. São sorteadas 15 dezenas, e há prêmio para quem acerta de 11 a 15 números.

A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50, e a chance de acertar as 15 dezenas é de uma em 3.268.760.

Onde apostar

As apostas para o concurso 3795, que será sorteado na sexta-feira, 2 de outubro, às 21h, podem ser feitas no site oficial loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo Loterias Caixa ou em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h do dia do sorteio.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe via Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Confira as regras no site da Caixa.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Números sorteados Resultado 3793 30/09 01 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25 Dois ganhadores 3792 29/09 02 – 04 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 20 – 23 – 24 – 25 Três ganhadores 3791 28/09 01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 24 – 25 Um ganhador 3790 27/09 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 25 Um ganhador 3789 25/09 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 25 Um ganhador 3788 24/09 01 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 Acumulou 3787 23/09 03 – 04 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 Acumulou 3786 22/09 01 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 21 – 23 – 24 – 25 Um ganhador 3785 21/09 01 – 04 – 07 – 08 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 Dois ganhadores 3784 20/09 01 – 02 – 08 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 Um ganhador

O histórico completo de sorteios está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quando foi o sorteio da Lotofácil 3794?

O sorteio aconteceu nesta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quantos acertos garantem prêmio na Lotofácil?

A partir de 11 números certos já há premiação, até os 15 da faixa principal.

Quanto custa a aposta mínima da Lotofácil?

R$ 3,50, para um jogo simples com 15 números escolhidos entre os 25 do volante.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES.

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?

O concurso 3795 será sorteado na sexta-feira, 2 de outubro, às 21h.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.