Resultado uai Saíram as dezenas da Mega-Sena 3065 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [30 – 10 – 50 – 53 – 08 – 38]

2 Sorteio realizado em 01/10/2026, quinta-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado da Mega-Sena 3065 saiu na noite desta quinta-feira (1º/10), às 21h: O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

30 – 10 – 50 – 53 – 08 – 38

Resultado da Mega-Sena — números sorteados no concurso 3065 hoje

Resultado da Mega-Sena — números sorteados no concurso 3065 de hoje

Sorteio realizado em 01/10/2026, quinta-feira, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 75 milhões.

A Mega-Sena 3065 acumulou?

A Mega-Sena de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 82 milhões.

Teve ganhador na Mega-Sena hoje?

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. 47 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 49.503,22. 3.642 apostas acertaram quatro dezenas e levarão R$ 1.053,03.

Como jogar na Mega-Sena

Na Mega-Sena, o apostador escolhe de seis a 20 números entre os 60 disponíveis. São sorteadas seis dezenas, e há prêmio para quem acerta quadra (quatro números), quina (cinco) ou sena (seis).

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00, e a chance de acertar a sena é de uma em 50.063.860.

Onde apostar

As apostas para o concurso 3066, que será sorteado no domingo, 4 de outubro, às 11h, podem ser feitas no site oficial loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo Loterias Caixa ou em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h do dia do sorteio, nas terças e quintas.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe via Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Confira as regras no site da Caixa.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Números sorteados Resultado 3064 29/09 04 – 10 – 20 – 25 – 27 – 48 Acumulou 3063 27/09 05 – 35 – 36 – 41 – 43 – 48 Acumulou 3062 24/09 05 – 09 – 11 – 17 – 18 – 38 Acumulou 3061 22/09 24 – 25 – 28 – 37 – 47 – 55 Acumulou 3060 20/09 06 – 15 – 23 – 36 – 37 – 38 Acumulou 3059 17/09 01 – 02 – 07 – 18 – 33 – 35 Um ganhador (Presidente Venceslau/SP) 3058 15/09 14 – 23 – 53 – 56 – 57 – 60 Acumulou 3057 13/09 02 – 04 – 16 – 21 – 48 – 53 Acumulou 3056 10/09 14 – 21 – 25 – 40 – 51 – 56 Acumulou 3055 08/09 01 – 11 – 36 – 43 – 48 – 49 Acumulou

O histórico completo de sorteios está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quando foi o sorteio da Mega-Sena 3065?

O sorteio aconteceu nesta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quantos acertos garantem prêmio na Mega-Sena?

A partir de quatro números certos: quadra (4), quina (5) e sena (6).

Quanto custa a aposta mínima da Mega-Sena?

R$ 6,00, para um jogo simples com seis números escolhidos entre os 60 disponíveis.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES.

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?

O concurso 3066 será sorteado no domingo, 4 de outubro, às 11h.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.