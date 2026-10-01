Resultado
Saíram as dezenas da Mega-Sena 3065 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [30 – 10 – 50 – 53 – 08 – 38]
- 2 Sorteio realizado em 01/10/2026, quinta-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
O resultado da Mega-Sena 3065 saiu na noite desta quinta-feira (1º/10), às 21h: O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
30 – 10 – 50 – 53 – 08 – 38
Resultado da Mega-Sena — números sorteados no concurso 3065 de hoje
Sorteio realizado em 01/10/2026, quinta-feira, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 75 milhões.
A Mega-Sena 3065 acumulou?
A Mega-Sena de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 82 milhões.
Teve ganhador na Mega-Sena hoje?
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. 47 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 49.503,22. 3.642 apostas acertaram quatro dezenas e levarão R$ 1.053,03.
Como jogar na Mega-Sena
Na Mega-Sena, o apostador escolhe de seis a 20 números entre os 60 disponíveis. São sorteadas seis dezenas, e há prêmio para quem acerta quadra (quatro números), quina (cinco) ou sena (seis).
A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00, e a chance de acertar a sena é de uma em 50.063.860.
Onde apostar
As apostas para o concurso 3066, que será sorteado no domingo, 4 de outubro, às 11h, podem ser feitas no site oficial loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo Loterias Caixa ou em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h do dia do sorteio, nas terças e quintas.
Como resgatar o prêmio da Mega-Sena
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe via Mercado Pago.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis após a apuração oficial.
O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Confira as regras no site da Caixa.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Números sorteados
|Resultado
|3064
|29/09
|04 – 10 – 20 – 25 – 27 – 48
|Acumulou
|3063
|27/09
|05 – 35 – 36 – 41 – 43 – 48
|Acumulou
|3062
|24/09
|05 – 09 – 11 – 17 – 18 – 38
|Acumulou
|3061
|22/09
|24 – 25 – 28 – 37 – 47 – 55
|Acumulou
|3060
|20/09
|06 – 15 – 23 – 36 – 37 – 38
|Acumulou
|3059
|17/09
|01 – 02 – 07 – 18 – 33 – 35
|Um ganhador (Presidente Venceslau/SP)
|3058
|15/09
|14 – 23 – 53 – 56 – 57 – 60
|Acumulou
|3057
|13/09
|02 – 04 – 16 – 21 – 48 – 53
|Acumulou
|3056
|10/09
|14 – 21 – 25 – 40 – 51 – 56
|Acumulou
|3055
|08/09
|01 – 11 – 36 – 43 – 48 – 49
|Acumulou
O histórico completo de sorteios está em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quando foi o sorteio da Mega-Sena 3065?
O sorteio aconteceu nesta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Quantos acertos garantem prêmio na Mega-Sena?
A partir de quatro números certos: quadra (4), quina (5) e sena (6).
Quanto custa a aposta mínima da Mega-Sena?
R$ 6,00, para um jogo simples com seis números escolhidos entre os 60 disponíveis.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES.
Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?
O concurso 3066 será sorteado no domingo, 4 de outubro, às 11h.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.