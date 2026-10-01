Resultado uai Saíram as dezenas da Quina 7132 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [57 – 74 – 40 – 23 – 60]

2 Sorteio realizado em 01/10/2026, quinta-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

Quina acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

57 – 74 – 40 – 23 – 60

Resultado da Quina — números sorteados no concurso 7132 hoje

Resultado da Quina — números sorteados no concurso 7132 de hoje

Sorteio realizado em 01/10/2026, quinta-feira, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 14,7 milhões.

A Quina 7132 acumulou?

A Quina de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 16 milhões.

Teve ganhador na Quina hoje?

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. 41 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 12.915,21. 3.344 apostas acertaram três dezenas e levarão R$ 150,80. 91.450 apostas obtiveram dois acertos e receberão R$ 5,51.

Como jogar na Quina

Na Quina, o apostador escolhe de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis. São sorteadas cinco dezenas, e há prêmio para quem acerta duque (dois números), terno (três), quadra (quatro) ou quina (cinco).

A aposta simples, com cinco números, custa R$ 3,00, e a chance de acertar a quina é de uma em 24.040.016. Com seis números, a aposta custa R$ 18,00 e a chance sobe para uma em 4.006.669.

Onde apostar

As apostas para o concurso 7133, que será sorteado na sexta-feira, 2 de outubro, às 21h, podem ser feitas no site oficial loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo Loterias Caixa ou em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h do dia do sorteio.

Como resgatar o prêmio da Quina

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe via Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Confira as regras no site da Caixa.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Números sorteados Resultado 7131 30/09 34 – 41 – 51 – 70 – 76 Acumulou 7130 29/09 04 – 16 – 61 – 69 – 72 Acumulou 7129 28/09 14 – 22 – 37 – 42 – 60 Acumulou 7128 27/09 10 – 44 – 46 – 70 – 73 Acumulou 7127 25/09 01 – 08 – 51 – 57 – 63 Acumulou 7126 24/09 21 – 34 – 58 – 69 – 70 Acumulou 7125 23/09 38 – 39 – 43 – 51 – 53 Acumulou 7124 22/09 22 – 23 – 35 – 54 – 62 Acumulou 7123 21/09 14 – 19 – 42 – 53 – 60 Acumulou 7122 20/09 22 – 33 – 35 – 36 – 72 Acumulou

O histórico completo de sorteios está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quando foi o sorteio da Quina 7132?

O sorteio aconteceu nesta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quantos acertos garantem prêmio na Quina?

A partir de dois números certos já há premiação: duque (2), terno (3), quadra (4) e quina (5).

Quanto custa a aposta mínima da Quina?

R$ 3,00, para um jogo simples com cinco números escolhidos entre os 80 disponíveis.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES.

Quando é o próximo sorteio da Quina?

O concurso 7133 será sorteado na sexta-feira, 2 de outubro, às 21h.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.