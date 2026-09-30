Hoje uai O Super Sete 905 sorteia hoje (30/09) R$ 9,7 milhões, às 21h. 1 Prêmio acumulado de R$ 9,7 milhões — quinto acúmulo seguido

2 Sorteio hoje, quarta-feira, às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Apostas em qualquer lotérica ou pelo site oficial até as 14h30

O prêmio principal segue acumulado pelo quinto concurso seguido, do 900 ao 904, embora o concurso 904 já tenha premiado uma aposta que acertou seis colunas. Escolha seus números entre 0 e 9 em cada coluna e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 15h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como jogar no Super Sete

Você marca um número de 0 a 9 para cada uma das 7 colunas do volante. Ganha quem acerta de 3 a 7 colunas.

Aposta mínima: R$ 3,00

Faixas de premiação do Super Sete

Colunas acertadas Situação 7 colunas Prêmio principal 6 colunas Prêmio variável 5 colunas Prêmio variável 4 colunas Prêmio variável 3 colunas Prêmio variável

Último resultado do Super Sete

Super Sete 904, segunda-feira 28 de setembro: 3 – 8 – 1 – 0 – 3 – 4 – 6

Resultado: Acumulou — ninguém acertou as sete colunas, mas uma aposta fez seis acertos. Quinto concurso seguido sem ganhador na faixa principal, prêmio segue para hoje em R$ 9,7 milhões.

Histórico recente

Concurso Data Situação 904 28/09 Acumulou 903 25/09 Acumulou

Veja o histórico completo no site oficial da Caixa

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Super Sete 905?

R$ 9,7 milhões, acumulado desde o concurso 900.

Quando é o sorteio?

Quarta-feira, 30 de setembro de 2026, às 15h — mais cedo que as outras loterias.

Até que horas dá para apostar?

Até as 14h30 de hoje.

Quantos acertos garantem prêmio?

A partir de três colunas certas.

Como faço para apostar?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.