Hoje uai A Dupla Sena 3015 sorteia hoje (30/09) R$ 6,2 milhões, às 21h, em dois sorteios. 1 Prêmio acumulado de R$ 6,2 milhões para quem acertar as 6 dezenas em qualquer um dos dois sorteios

2 Sorteio hoje, quarta-feira, às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Apostas em qualquer lotérica ou pelo site oficial até as 20h30

A Dupla Sena 3015 sorteia hoje R$ 6,2 milhões, às 21h, em dois sorteios no mesmo concurso. O prêmio acumulou depois que ninguém acertou as seis dezenas em nenhum dos dois sorteios do concurso 3014, na segunda-feira. Escolha seus números entre os 50 disponíveis e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como jogar na Dupla Sena

Você escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis. Sua aposta concorre automaticamente nos dois sorteios do mesmo concurso, sem custo extra.

Aposta mínima: R$ 3,00

Faixas de premiação da Dupla Sena

Acertos Situação 6 acertos Prêmio principal (em cada sorteio) 5 acertos Prêmio variável 4 acertos Prêmio variável

Último resultado da Dupla Sena

Dupla Sena 3014, segunda-feira 28 de setembro:

1º sorteio: 11 – 20 – 24 – 25 – 33 – 49

2º sorteio: 24 – 26 – 31 – 35 – 39 – 43

Resultado: Acumulou nos dois sorteios — ninguém acertou as seis dezenas, prêmio segue para hoje em R$ 6,2 milhões

Histórico recente

Concurso Data Situação 3014 28/09 Acumulou 3013 25/09 Acumulou

Veja o histórico completo no site oficial da Caixa

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Dupla Sena 3015?

R$ 6,2 milhões, acumulado após o concurso 3014 não ter acertador em nenhum dos dois sorteios.

Quando é o sorteio?

Quarta-feira, 30 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

Até as 20h30 de hoje.

Como funcionam os dois sorteios?

Sua aposta concorre automaticamente nos dois sorteios, sem custo extra.

Como faço para apostar?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.