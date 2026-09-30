Hoje
A +Milionária 394 sorteia hoje (30/09) R$ 99 milhões, às 21h — o maior prêmio do dia.
- 1Prêmio acumulado de R$ 99 milhões para quem acertar as 6 dezenas e os 2 trevos
- 2Sorteio hoje, quarta-feira, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3Apostas em qualquer lotérica ou pelo site oficial até as 20h30
A +Milionária 394 sorteia hoje R$ 99 milhões, às 21h — o maior prêmio em disputa entre as loterias de hoje. O valor acumula desde que ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos do concurso 393, no domingo. Escolha seus números entre os 50 disponíveis, mais dois trevos, e veja como jogar.
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.
Como jogar na +Milionária
Você marca 6 números entre 50 disponíveis, mais 2 trevos entre 6 opções. Ganha o prêmio principal quem acerta as 6 dezenas e os 2 trevos.
Aposta mínima: R$ 6,00
Faixas de premiação da +Milionária
|Acertos
|Situação
|6 dezenas + 2 trevos
|Prêmio principal
|6 dezenas + 1 trevo
|Prêmio variável
|6 dezenas + 0 trevo
|Prêmio variável
|5 dezenas + 2 trevos
|Prêmio variável
|5 dezenas
|Prêmio variável
Último resultado da +Milionária
+Milionária 393, domingo 27 de setembro: 02 – 15 – 17 – 26 – 29 – 32 · Trevos: 4 e 5
Resultado: Acumulou — ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos, prêmio segue para hoje em R$ 99 milhões
Histórico recente
|Concurso
|Data
|Situação
|393
|27/09
|Acumulou
|392
|23/09
|Acumulou
Veja o histórico completo no site oficial da Caixa
Como resgatar o prêmio
- Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.
- Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.
- Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.
- Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da +Milionária 394?
R$ 99 milhões, o maior prêmio em disputa hoje entre as loterias.
Quando é o sorteio?
Quarta-feira, 30 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.
Até que horas dá para apostar?
Até as 20h30 de hoje.
Como funcionam os trevos?
Além das 6 dezenas, você marca 2 trevos entre 6 opções. Há premiação também com 1 ou nenhum trevo certo.
Como faço para apostar?
Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.