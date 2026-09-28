Hoje uai O Dia de Sorte 1309 sorteia hoje (28/09) R$ 800 mil, às 21h. 1 Prêmio acumulado de R$ 800 mil para quem acertar as 7 dezenas

2 Sorteio hoje, segunda-feira, às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Apostas em qualquer lotérica ou pelo site oficial até as 20h30

O Dia de Sorte 1309 sorteia hoje R$ 800 mil, às 21h. O prêmio acumulou depois que ninguém acertou as sete dezenas do concurso 1308, no domingo. Escolha seus números entre os 31 disponíveis, mais um Mês da Sorte, e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como jogar no Dia de Sorte

Você escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e marca um Mês da Sorte. Ganha quem acerta de 4 a 7 dezenas — e também quem acerta só o mês.

Aposta mínima: R$ 2,50

Faixas de premiação do Dia de Sorte

Acertos Situação 7 acertos Prêmio principal 6 acertos Prêmio variável 5 acertos Prêmio variável 4 acertos Prêmio variável Mês da Sorte R$ 2,50 (fixo)

Último resultado do Dia de Sorte

Dia de Sorte 1308, domingo 27 de setembro: 04 – 07 – 09 – 11 – 16 – 24 – 28 · Mês da Sorte: Agosto

Resultado: Acumulou — ninguém acertou as sete dezenas, prêmio segue para hoje em R$ 800 mil

Histórico recente

Concurso Data Situação 1308 27/09 Acumulou 1307 25/09 Acumulou

Veja o histórico completo no site oficial da Caixa

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1309?

R$ 800 mil, acumulado após o concurso 1308 não ter acertador.

Quando é o sorteio?

Segunda-feira, 28 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

Até as 20h30 de hoje.

Quantos acertos garantem prêmio?

A partir de quatro números certos, além do prêmio por acertar só o Mês da Sorte.

Como faço para apostar?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.