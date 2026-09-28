Hoje
A Lotofácil 3791 sorteia hoje (28/09) R$ 2 milhões, às 21h.
- 1Prêmio de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas
- 2Sorteio hoje, segunda-feira, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3Apostas em qualquer lotérica ou pelo site oficial até as 20h30
A Lotofácil 3791 sorteia hoje R$ 2 milhões, às 21h. O valor volta ao patamar-base depois que uma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3790, no domingo, e levou R$ 6.473.807,39. Escolha seus números entre os 25 disponíveis e veja como jogar.
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.
Como jogar na Lotofácil
Você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.
|Números escolhidos
|Valor da aposta
|Chance de ganhar (1 em…)
|15
|R$ 3,50
|3.268.760
|16
|R$ 24,50
|610.042
|17
|R$ 102,90
|147.098
Aposta mínima: R$ 3,50
Faixas de premiação da Lotofácil
|Acertos
|Situação
|15 acertos
|Prêmio principal
|14 acertos
|Prêmio variável
|13 acertos
|R$ 35,00 (fixo)
|12 acertos
|R$ 14,00 (fixo)
|11 acertos
|R$ 7,00 (fixo)
Último resultado da Lotofácil
Lotofácil 3790, domingo 27 de setembro: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 25
Resultado: Não acumulou — uma aposta acertou as 15 dezenas e levou R$ 6.473.807,39
Histórico recente
|Concurso
|Data
|Situação
|3790
|27/09
|Não acumulou (teve ganhador)
|3789
|25/09
|Não acumulou (teve ganhador)
Veja o histórico completo no site oficial da Caixa
Como resgatar o prêmio
- Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.
- Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.
- Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.
- Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Lotofácil 3791?
R$ 2 milhões — voltou ao valor-base após o concurso 3790 ter tido ganhador.
Quando é o sorteio?
Segunda-feira, 28 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.
Até que horas dá para apostar?
Até as 20h30 de hoje.
Quantos acertos garantem prêmio?
A partir de 11 números certos.
Como faço para apostar?
Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.