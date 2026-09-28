Hoje uai A Lotomania 2981 sorteia hoje (28/09) R$ 6 milhões, às 21h. 1 Prêmio acumulado de R$ 6 milhões para quem acertar as 20 dezenas

2 Sorteio hoje, segunda-feira, às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Apostas em qualquer lotérica ou pelo site oficial até as 20h30

A Lotomania 2981 sorteia hoje R$ 6 milhões, às 21h. O prêmio acumulou depois que ninguém acertou as 20 dezenas do concurso 2980, na sexta-feira, nem zerou a cartela. Escolha seus números entre os 100 disponíveis e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como jogar na Lotomania

Você marca 50 números entre os 100 disponíveis. Premia quem acerta de 15 a 20 dezenas — e também quem não acerta nenhuma.

Aposta mínima: R$ 3,00

Faixas de premiação da Lotomania

Acertos Situação 20 acertos Prêmio principal 19 acertos Prêmio variável 18 acertos Prêmio variável 17 acertos Prêmio variável 16 acertos Prêmio variável 15 acertos Prêmio variável 0 acertos Faixa especial

Último resultado da Lotomania

Lotomania 2980, sexta-feira 25 de setembro: 06 – 13 – 16 – 25 – 33 – 38 – 40 – 48 – 56 – 57 – 68 – 78 – 79 – 80 – 85 – 87 – 89 – 91 – 98 – 99

Resultado: Acumulou — ninguém acertou as 20 dezenas nem zerou, prêmio segue para hoje em R$ 6 milhões

Histórico recente

Concurso Data Situação 2980 25/09 Acumulou 2979 23/09 Acumulou

Veja o histórico completo no site oficial da Caixa

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotomania 2981?

R$ 6 milhões, acumulado após o concurso 2980 não ter acertador.

Quando é o sorteio?

Segunda-feira, 28 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

Até as 20h30 de hoje.

Quantos acertos garantem prêmio?

A partir de 15 números certos — e também quem não acertar nenhuma dezena.

Como faço para apostar?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.mais do que pode perder.