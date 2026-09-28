Resultado uai Saíram as dezenas da Lotomania 2981 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [61 – 50 – 43 – 99 – 96 – 33 – 75 – 69 – 64 – 24 – 34 – 15 – 97 – 60 – 76 – 21 – 71 – 81 – 86 – 37 ]

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

61 – 50 – 43 – 99 – 96 – 33 – 75 – 69 – 64 – 24 – 34 – 15 – 97 – 60 – 76 – 21 – 71 – 81 – 86 – 37

Volante da Lotomania com bolas de sorteio ao fundo. Imagem gerada por IA.

Sorteio realizado em 28/09/2026, segunda-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Lotomania acumulou?

A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava estimado em R$ 6 milhões.

Teve ganhador na Lotomania hoje?

Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 20 acertos A confirmar A confirmar 19 acertos A confirmar A confirmar 18 acertos A confirmar A confirmar 17 acertos A confirmar A confirmar 16 acertos A confirmar A confirmar 15 acertos A confirmar A confirmar 0 acertos A confirmar A confirmar

Como jogar na Lotomania

Você marca 50 números entre os 100 disponíveis. Premia quem acerta de 15 a 20 dezenas — e também quem não acerta nenhuma.

Aposta mínima: R$ 3,00

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h30 do dia do sorteio.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o dinheiro vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Situação 2980 25/09 Acumulou 2979 23/09 Acumulou

Histórico completo de sorteios

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotomania 2981?

O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 6 milhões.

Quando foi o sorteio da Lotomania 2981?

O sorteio aconteceu nesta segunda-feira, 28 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado?

A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio.

Quantos acertos garantem algum prêmio na Lotomania?

A partir de 15 acertos já há premiação — e também quem não acertar nenhuma dezena.

Qual é o próximo sorteio da Lotomania?

O próximo concurso é o 2982, na quarta-feira, 30 de setembro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.