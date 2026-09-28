Resultado uai Saíram as dezenas da Dupla Sena 3014 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 1º e 2º sorteio: [Primeiro Sorteio: 11 – 20 – 49 – 25 – 24 – 33 Segundo Sorteio: 24 – 31 – 43 – 35 – 39 – 26]

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

Primeiro Sorteio: 11 – 20 – 49 – 25 – 24 – 33

Segundo Sorteio: 24 – 31 – 43 – 35 – 39 – 26

Volante da Dupla Sena com bolas de sorteio ao fundo. Imagem gerada por IA.



Sorteio realizado em 28/09/2026, segunda-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Dupla Sena acumulou?

A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava estimado em R$ 6 milhões.

Teve ganhador na Dupla Sena hoje?

Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 6 acertos (1º sorteio) A confirmar A confirmar 6 acertos (2º sorteio) A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar

Como jogar na Dupla Sena

Você escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis. Sua aposta concorre automaticamente nos dois sorteios do mesmo concurso, sem custo extra.

Aposta mínima: R$ 3,00

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h30 do dia do sorteio.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o dinheiro vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Situação 3013 25/09 Acumulou 3012 23/09 Acumulou

Histórico completo de sorteios

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Dupla Sena 3014?

O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 6 milhões.

Quando foi o sorteio da Dupla Sena 3014?

O sorteio aconteceu nesta segunda-feira, 28 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado?

A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio.

Como funcionam os dois sorteios?

Sua aposta concorre automaticamente nos dois sorteios do mesmo concurso, sem custo extra.

Qual é o próximo sorteio da Dupla Sena?

O próximo concurso é o 3015, na quarta-feira, 30 de setembro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.