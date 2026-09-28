Resultado uai Saíram as dezenas do Dia de Sorte 1309 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [24 – 06 – 25 – 31 – 26 – 12 – 29 ] · Mês da Sorte: [Maio ]

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

24 – 06 – 25 – 31 – 26 – 12 – 29

Mês da Sorte: Maio

Volante do Dia de Sorte com as dezenas sorteadas no concurso 1309 de hoje



Sorteio realizado em 28/09/2026, segunda-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

O Dia de Sorte acumulou?

A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava estimado em R$ 800 mil.

Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?

Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 7 acertos A confirmar A confirmar 6 acertos A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar Mês da Sorte A confirmar A confirmar

Como jogar no Dia de Sorte

Você escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e marca um Mês da Sorte. Ganha quem acerta de 4 a 7 dezenas — e também quem acerta só o mês.

Aposta mínima: R$ 2,50

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h30 do dia do sorteio.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o dinheiro vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Situação 1308 27/09 Acumulou 1307 25/09 Acumulou

Histórico completo de sorteios

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1309?

O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 800 mil.

Quando foi o sorteio do Dia de Sorte 1309?

O sorteio aconteceu nesta segunda-feira, 28 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado?

A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio.

Quantos acertos garantem algum prêmio no Dia de Sorte?

A partir de 4 acertos já há premiação, além do prêmio por acertar só o Mês da Sorte.

Qual é o próximo sorteio do Dia de Sorte?

O próximo concurso é o 1310, na terça-feira, 29 de setembro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.