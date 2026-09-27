Resultado uai O Dia de Sorte 1308 acumulou e o próximo prêmio vai a R$ 800 mil. 1 Dezenas: 04 – 07 – 09 – 11 – 16 – 24 – 28 · Mês da Sorte: Agosto

2 Sorteio realizado às 11h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Ninguém acertou as 7 dezenas — 55 apostas acertaram 6 e levaram R$ 1.914,41 cada

O Dia de Sorte 1308 sorteou hoje (27 de setembro) as dezenas 04 – 07 – 09 – 11 – 16 – 24 – 28, com Mês da Sorte Agosto. Ninguém acertou as sete dezenas, e o prêmio acumulou para R$ 800 mil no concurso de segunda-feira (28).

Números sorteados

04 – 07 – 09 – 11 – 16 – 24 – 28

Mês da Sorte: Agosto

Volante do Dia de Sorte com as dezenas sorteadas no concurso 1308 de hoje



Sorteio realizado em 27/09/2026, domingo, às 11h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

O Dia de Sorte acumulou?

Sim. Ninguém acertou as sete dezenas do concurso 1308, e o prêmio principal segue para o próximo sorteio, nesta segunda-feira (28), estimado em R$ 800 mil.

Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?

Ninguém acertou os 7 números, mas houve premiação nas faixas seguintes:

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 7 acertos 0 — 6 acertos 55 R$ 1.914,41 5 acertos 1.497 R$ 25,00 4 acertos 15.618 R$ 5,00 Mês da Sorte 41.791 R$ 2,50

Como jogar no Dia de Sorte

Você escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e marca um Mês da Sorte. Ganha quem acerta de 4 a 7 dezenas — e também quem acerta só o mês.

Aposta mínima: R$ 2,50

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Situação 1308 27/09 Acumulou 1307 25/09 Acumulou

Histórico completo de sorteios

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1308?

Acumulou. O próximo concurso, na segunda-feira (28), está estimado em R$ 800 mil.

Quando foi o sorteio do Dia de Sorte 1308?

Neste domingo, 27 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quantos acertos garantem prêmio no Dia de Sorte?

A partir de quatro números certos já há premiação, além do prêmio por acertar só o Mês da Sorte.

Qual é o próximo sorteio do Dia de Sorte?

O concurso 1309, na segunda-feira, 28 de setembro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.