Resultado
A +Milionária 393 acumulou de novo e o próximo prêmio vai a R$ 99 milhões.
- 1Dezenas: 02 – 15 – 17 – 26 – 29 – 32 · Trevos: 4 e 5
- 2Sorteio realizado às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3Ninguém acertou as 6 dezenas com os 2 trevos — maior faixa premiada: 5 dezenas + 1 ou nenhum trevo, R$ 18.345,35
A +Milionária 393 sorteou hoje (27 de setembro) as dezenas 02 – 15 – 17 – 26 – 29 – 32, com os trevos 4 e 5. Ninguém acertou as seis dezenas com os dois trevos, e o prêmio acumulou para R$ 99 milhões no concurso de quarta-feira (30).
Números sorteados
02 – 15 – 17 – 26 – 29 – 32
Trevos: 4 e 5
Sorteio realizado em 27/09/2026, domingo, às 11h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal
A +Milionária acumulou?
Sim. Ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos do concurso 393, e o prêmio principal segue para o próximo sorteio, nesta quarta-feira (30), estimado em R$ 99 milhões.
Teve ganhador na +Milionária hoje?
Ninguém acertou o prêmio máximo, mas houve premiação nas faixas seguintes:
|Faixa
|Número de apostas
|Prêmio por aposta
|6 acertos + 1 ou nenhum trevo
|0
|—
|5 acertos + 2 trevos
|0
|—
|5 acertos + 1 ou nenhum trevo
|30
|R$ 18.345,35
|4 acertos + 2 trevos
|107
|R$ 1.695,67
|4 acertos + 1 ou nenhum trevo
|1.430
|R$ 126,87
|3 acertos + 2 trevos
|1.677
|R$ 50,00
|3 acertos + 1 trevo
|15.588
|R$ 24,00
|2 acertos + 2 trevos
|12.487
|R$ 12,00
|2 acertos + 1 trevo
|121.302
|R$ 6,00
Como jogar na +Milionária
Você marca 6 números entre 50 disponíveis, mais 2 trevos entre 6 opções. Ganha o prêmio principal quem acerta as 6 dezenas e os 2 trevos.
Aposta mínima: R$ 6,00
Como resgatar o prêmio
- Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.
- Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.
- Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.
- Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Situação
|393
|27/09
|Acumulou
|392
|23/09
|Acumulou (uma aposta acertou as 6 dezenas sem os trevos: R$ 192.061,78)
Histórico completo de sorteios
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da +Milionária 393?
Acumulou. O próximo concurso, na quarta-feira (30), está estimado em R$ 99 milhões.
Quando foi o sorteio da +Milionária 393?
Neste domingo, 27 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Como funcionam os trevos?
Além das 6 dezenas, você marca 2 trevos entre 6 opções. Há premiação também para quem acerta as dezenas com 1 ou nenhum trevo.
Qual é o próximo sorteio da +Milionária?
O concurso 394, na quarta-feira, 30 de setembro de 2026.
Como faço para apostar neste concurso?
Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.rma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.