Resultado uai A +Milionária 393 acumulou de novo e o próximo prêmio vai a R$ 99 milhões. 1 Dezenas: 02 – 15 – 17 – 26 – 29 – 32 · Trevos: 4 e 5

2 Sorteio realizado às 11h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Ninguém acertou as 6 dezenas com os 2 trevos — maior faixa premiada: 5 dezenas + 1 ou nenhum trevo, R$ 18.345,35

A +Milionária 393 sorteou hoje (27 de setembro) as dezenas 02 – 15 – 17 – 26 – 29 – 32, com os trevos 4 e 5. Ninguém acertou as seis dezenas com os dois trevos, e o prêmio acumulou para R$ 99 milhões no concurso de quarta-feira (30).

Números sorteados

02 – 15 – 17 – 26 – 29 – 32

Trevos: 4 e 5

Volante da +Milionária com as dezenas sorteadas no concurso 393 de hoje



Sorteio realizado em 27/09/2026, domingo, às 11h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A +Milionária acumulou?

Sim. Ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos do concurso 393, e o prêmio principal segue para o próximo sorteio, nesta quarta-feira (30), estimado em R$ 99 milhões.

Teve ganhador na +Milionária hoje?

Ninguém acertou o prêmio máximo, mas houve premiação nas faixas seguintes:

Faixa Número de apostas Prêmio por aposta 6 acertos + 1 ou nenhum trevo 0 — 5 acertos + 2 trevos 0 — 5 acertos + 1 ou nenhum trevo 30 R$ 18.345,35 4 acertos + 2 trevos 107 R$ 1.695,67 4 acertos + 1 ou nenhum trevo 1.430 R$ 126,87 3 acertos + 2 trevos 1.677 R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo 15.588 R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos 12.487 R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo 121.302 R$ 6,00

Como jogar na +Milionária

Você marca 6 números entre 50 disponíveis, mais 2 trevos entre 6 opções. Ganha o prêmio principal quem acerta as 6 dezenas e os 2 trevos.

Aposta mínima: R$ 6,00

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Situação 393 27/09 Acumulou 392 23/09 Acumulou (uma aposta acertou as 6 dezenas sem os trevos: R$ 192.061,78)

Histórico completo de sorteios

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da +Milionária 393?

Acumulou. O próximo concurso, na quarta-feira (30), está estimado em R$ 99 milhões.

Quando foi o sorteio da +Milionária 393?

Neste domingo, 27 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como funcionam os trevos?

Além das 6 dezenas, você marca 2 trevos entre 6 opções. Há premiação também para quem acerta as dezenas com 1 ou nenhum trevo.

Qual é o próximo sorteio da +Milionária?

O concurso 394, na quarta-feira, 30 de setembro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.rma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.