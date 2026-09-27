Resultado uai A Mega-Sena 3063 acumulou e o próximo prêmio vai a R$ 45 milhões… e mais alto. 1 Dezenas sorteadas: 05 – 35 – 36 – 41 – 43 – 48

2 Sorteio realizado às 11h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Ninguém acertou as 6 dezenas — 29 apostas fizeram a quina e levaram R$ 73.111,35 cada

A Mega-Sena 3063 sorteou hoje (27 de setembro) as dezenas 05 – 35 – 36 – 41 – 43 – 48. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio acumula para o concurso de terça-feira (29).

Números sorteados

05 – 35 – 36 – 41 – 43 – 48

Volante da Mega-Sena com as dezenas sorteadas no concurso 3063 de hoje



Sorteio realizado em 27/09/2026, domingo, às 11h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Mega-Sena acumulou?

Sim. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3063, e o prêmio principal segue acumulado para o próximo sorteio, na terça-feira (29).

Teve ganhador na Mega-Sena hoje?

Ninguém acertou os 6 números, mas houve premiação nas faixas seguintes:

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 6 acertos 0 — 5 acertos 29 R$ 73.111,35 4 acertos 2.642 R$ 1.322,81

Como jogar na Mega-Sena

Na Mega-Sena, você escolhe de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 6 R$ 6,00 50.063.860 7 R$ 42,00 7.151.980 8 R$ 168,00 1.787.995

Aposta mínima: R$ 6,00

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Situação 3063 27/09 Acumulou 3062 24/09 Acumulou

Histórico completo de sorteios

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3063?

Acumulou. O prêmio segue para o concurso de terça-feira (29).

Quando foi o sorteio da Mega-Sena 3063?

Neste domingo, 27 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quantos acertos garantem prêmio na Mega-Sena?

A partir de quatro números certos (quadra) já há premiação.

Qual é o próximo sorteio da Mega-Sena?

O concurso 3064, na terça-feira, 29 de setembro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.