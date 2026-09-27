Resultado
A Mega-Sena 3063 acumulou e o próximo prêmio vai a R$ 45 milhões… e mais alto.
- 1Dezenas sorteadas: 05 – 35 – 36 – 41 – 43 – 48
- 2Sorteio realizado às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3Ninguém acertou as 6 dezenas — 29 apostas fizeram a quina e levaram R$ 73.111,35 cada
A Mega-Sena 3063 sorteou hoje (27 de setembro) as dezenas 05 – 35 – 36 – 41 – 43 – 48. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio acumula para o concurso de terça-feira (29).
Números sorteados
05 – 35 – 36 – 41 – 43 – 48
Sorteio realizado em 27/09/2026, domingo, às 11h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal
A Mega-Sena acumulou?
Sim. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3063, e o prêmio principal segue acumulado para o próximo sorteio, na terça-feira (29).
Teve ganhador na Mega-Sena hoje?
Ninguém acertou os 6 números, mas houve premiação nas faixas seguintes:
|Acertos
|Número de apostas
|Prêmio por aposta
|6 acertos
|0
|—
|5 acertos
|29
|R$ 73.111,35
|4 acertos
|2.642
|R$ 1.322,81
Como jogar na Mega-Sena
Na Mega-Sena, você escolhe de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.
|Números escolhidos
|Valor da aposta
|Chance de ganhar (1 em…)
|6
|R$ 6,00
|50.063.860
|7
|R$ 42,00
|7.151.980
|8
|R$ 168,00
|1.787.995
Aposta mínima: R$ 6,00
Como resgatar o prêmio
- Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.
- Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.
- Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.
- Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Situação
|3063
|27/09
|Acumulou
|3062
|24/09
|Acumulou
Histórico completo de sorteios
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Mega-Sena 3063?
Acumulou. O prêmio segue para o concurso de terça-feira (29).
Quando foi o sorteio da Mega-Sena 3063?
Neste domingo, 27 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Quantos acertos garantem prêmio na Mega-Sena?
A partir de quatro números certos (quadra) já há premiação.
Qual é o próximo sorteio da Mega-Sena?
O concurso 3064, na terça-feira, 29 de setembro de 2026.
Como faço para apostar neste concurso?
Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.