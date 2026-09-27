Resultado uai A Lotofácil 3790 teve um único ganhador, que levou R$ 6.473.807,39. 1 Dezenas sorteadas: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 25

2 Sorteio realizado às 11h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 1 aposta acertou as 15 dezenas e vai receber R$ 6.473.807,39

A Lotofácil 3790 sorteou hoje (27 de setembro) as dezenas 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 25. Uma aposta acertou as 15 dezenas e vai levar R$ 6.473.807,39. O prêmio não acumulou.

Números sorteados

01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 25

Volante da Lotofácil com as dezenas sorteadas no concurso 3790 de hoje



Sorteio realizado em 27/09/2026, domingo, às 11h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Lotofácil acumulou?

Não. Uma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3790 e vai receber R$ 6.473.807,39.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

Sim, na faixa principal:

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 15 acertos 1 R$ 6.473.807,39 14 acertos 423 R$ 2.094,06 13 acertos 14.642 R$ 35,00 12 acertos 176.691 R$ 14,00 11 acertos 928.640 R$ 7,00

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil, você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 24,50 610.042 17 R$ 102,90 147.098

Aposta mínima: R$ 3,50

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Situação 3790 27/09 Não acumulou (1 ganhador) 3789 25/09 Não acumulou (1 ganhador)

Histórico completo de sorteios

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3790?

Não acumulou. Uma aposta acertou as 15 dezenas e vai receber R$ 6.473.807,39.

Quando foi o sorteio da Lotofácil 3790?

Neste domingo, 27 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quantos acertos garantem prêmio na Lotofácil?

A partir de 11 números certos já há premiação.

Qual é o próximo sorteio da Lotofácil?

O concurso 3791, na segunda-feira, 28 de setembro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.