Resultado
A Lotofácil 3790 teve um único ganhador, que levou R$ 6.473.807,39.
- 1Dezenas sorteadas: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 25
- 2Sorteio realizado às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 31 aposta acertou as 15 dezenas e vai receber R$ 6.473.807,39
A Lotofácil 3790 sorteou hoje (27 de setembro) as dezenas 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 25. Uma aposta acertou as 15 dezenas e vai levar R$ 6.473.807,39. O prêmio não acumulou.
Números sorteados
01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 25
Sorteio realizado em 27/09/2026, domingo, às 11h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal
A Lotofácil acumulou?
Não. Uma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3790 e vai receber R$ 6.473.807,39.
Teve ganhador na Lotofácil hoje?
Sim, na faixa principal:
|Acertos
|Número de apostas
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|1
|R$ 6.473.807,39
|14 acertos
|423
|R$ 2.094,06
|13 acertos
|14.642
|R$ 35,00
|12 acertos
|176.691
|R$ 14,00
|11 acertos
|928.640
|R$ 7,00
Como jogar na Lotofácil
Na Lotofácil, você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.
|Números escolhidos
|Valor da aposta
|Chance de ganhar (1 em…)
|15
|R$ 3,50
|3.268.760
|16
|R$ 24,50
|610.042
|17
|R$ 102,90
|147.098
Aposta mínima: R$ 3,50
Como resgatar o prêmio
- Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.
- Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.
- Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.
- Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Situação
|3790
|27/09
|Não acumulou (1 ganhador)
|3789
|25/09
|Não acumulou (1 ganhador)
Histórico completo de sorteios
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Lotofácil 3790?
Não acumulou. Uma aposta acertou as 15 dezenas e vai receber R$ 6.473.807,39.
Quando foi o sorteio da Lotofácil 3790?
Neste domingo, 27 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Quantos acertos garantem prêmio na Lotofácil?
A partir de 11 números certos já há premiação.
Qual é o próximo sorteio da Lotofácil?
O concurso 3791, na segunda-feira, 28 de setembro de 2026.
Como faço para apostar neste concurso?
Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.