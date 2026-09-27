Resultado uai A Quina 7128 acumulou e o próximo prêmio vai a R$ 11,5 milhões. 1 Dezenas sorteadas: 10 – 44 – 46 – 70 – 73

2 Sorteio realizado às 11h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Ninguém acertou as 5 dezenas — 50 apostas fizeram a quadra e levaram R$ 9.349,65 cada

A Quina 7128 sorteou hoje (27 de setembro) as dezenas 10 – 44 – 46 – 70 – 73. Ninguém acertou as cinco dezenas, e o prêmio acumulou para R$ 11,5 milhões no concurso de segunda-feira (28).

Números sorteados

10 – 44 – 46 – 70 – 73

Volante da Quina com as dezenas sorteadas no concurso 7128 de hoje



Sorteio realizado em 27/09/2026, domingo, às 11h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Quina acumulou?

Sim. Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7128, e o prêmio principal segue para o próximo sorteio, nesta segunda-feira (28), estimado em R$ 11,5 milhões.

Teve ganhador na Quina hoje?

Ninguém acertou os 5 números, mas houve premiação nas faixas seguintes:

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 5 acertos 0 — 4 acertos 50 R$ 9.349,65 3 acertos 3.356 R$ 132,66 2 acertos 87.878 R$ 5,06

Como jogar na Quina

Na Quina, você escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 5 R$ 3,00 24.040.016 6 R$ 18,00 4.006.669 7 R$ 63,00 1.144.763

Aposta mínima: R$ 3,00

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Situação 7128 27/09 Acumulou 7127 25/09 Acumulou

Histórico completo de sorteios

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Quina 7128?

Acumulou. O próximo concurso, na segunda-feira (28), está estimado em R$ 11,5 milhões.

Quando foi o sorteio da Quina 7128?

Neste domingo, 27 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quantos acertos garantem prêmio na Quina?

A partir de dois números certos (duque) já há premiação.

Qual é o próximo sorteio da Quina?

O concurso 7129, na segunda-feira, 28 de setembro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.