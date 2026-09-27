Resumo executivo 🏗️ Viaduto pré-montado Estrutura de 221 metros construída totalmente em terra antes do lançamento sobre o mar. ⚖️ Carga colossal Deslocamento de 6.300 toneladas de aço, concreto e equipamentos temporários sobre pilares. 📐 Manobra de pivoteamento A extremidade traseira desceu por rampas enquanto a dianteira subiu 2 metros para pivotar o conjunto. 🔌 Controle milimétrico Cerca de 77 km de cabos de aço guiaram o avanço ao longo de 230 metros de percurso.

Uma manobra de engenharia sem precedentes deslocou um viaduto inteiro sobre pilares gigantes para conectar a maior ponte estaiada da Escócia. No acesso norte da ponte Queensferry Crossing, na Escócia, os engenheiros precisavam cruzar o Estreito do Forth sem instalar andaimes pesados no mar. A solução foi montar o viaduto em terra e empurrá-lo até a posição final.

Por que empurrar uma ponte inteira de uma vez é melhor do que montá-la no ar?

Imagine deslizar uma mesa pesada sobre cadeiras distantes sem deixar o centro dobrar ou cair. Em obras sobre o mar, erguer peças soltas no ar exige guindastes caros e expõe os operários a ventos fortes. A alternativa mais segura é fabricar a estrutura em solo firme e deslizá-la sobre os pilares, método chamado de empurramento incremental.

Esse processo exige que o aço estrutural suporte forças de flexão variáveis quando a ponta fica suspensa no ar por mais de 100 metros. O método garante soldas perfeitas feitas em galpão fechado, funcionando como mover um prédio de 20 andares na horizontal com precisão de milímetros.

Concentrar a montagem em terra permitiu preparar uma extensa seção do viaduto antes de seu deslocamento até a posição definitiva — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números da operação no viaduto norte da Queensferry Crossing?

A montagem e o deslocamento do viaduto de acesso norte (**Approach Viaduct North**) exigiram equipamentos pesados e planejamento rigoroso da agência Transport Scotland:

Massa total movimentada: a estrutura definitiva de aço pesa 5.600 toneladas, mas alcançou 6.300 toneladas ao incluir o nariz metálico provisório e os macacos hidráulicos.

Geometria do viaduto: possui 221 metros de comprimento total em perfil caixão metálico misto com laje.

Distância de deslocamento: o conjunto percorreu cerca de 230 metros deslizando sobre apoios temporários de teflon.

Extensão de cabos: foram utilizados cerca de 77 km (48 milhas) de cordoalhas de aço para puxar a estrutura.

Elevação de ajuste: a extremidade dianteira foi erguida em 2 metros durante o pivoteamento para vencer o topo do pilar.

Como funcionou a manobra de rotação e pivoteamento sobre o pilar?

Conforme a ponte avançava no vazio, o próprio peso fazia a ponta dianteira arriar alguns centímetros. Para evitar que essa curvatura colidisse contra o topo do pilar em V, o consórcio Forth Crossing Bridge Constructors executou um basculamento controlado. A parte traseira foi baixada por duas rampas inclinadas enquanto a frente era macaqueada 2 metros para cima.

Essa inclinação calculada fez o conjunto inteiro pivotar sobre o pilar central como uma gangorra de milhares de toneladas. Assim, a extremidade dianteira atingiu a altura exata para se conectar com o tabuleiro principal vindo da torre norte, sem sobrecarregar a estrutura.

Parâmetro Construtivo Balanços Sucessivos Convencionais Empurramento Incremental Pivotado 🏗️ Local de montagem Blocos isolados montados diretamente no ar Pátio coberto em terra firme com solda industrial ⚓ Segurança operacional Alta exposição dos operários ao vento e marés Trabalho concentrado em solo com menor risco 📐 Controle de geometria Ajuste individual a cada nova aduela fixada Basculamento por macacos hidráulicos e rampas

Como ver esse gigante de aço se movendo em milímetros por hora?

O deslocamento total levou dias de operação contínua, mas foi registrado por câmeras de velocidade controlada instaladas no canteiro da obra. O vídeo mostra o exato instante em que a estrutura inclina para vencer o apoio.

As imagens divulgadas pela agência de infraestrutura destacam a ação simultânea dos macacos hidráulicos e o deslize sobre as placas de atrito reduzido.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da Transport Scotland que documenta a operação do viaduto norte:

Qual norma técnica garante o controle de deformação no empurramento de pontes?

O projeto estrutural do viaduto seguiu as especificações do Eurocode 3 (BS EN 1993) para estruturas metálicas de pontes. No Brasil, a diretriz equivalente para o cálculo de pontes de aço e mistas é a norma **NBR 7187** da ABNT.

Essas normas exigem a verificação de fadiga e deformação a cada metro de avanço. Como os pontos de apoio mudam durante o lançamento, as tensões no metal se invertem constantemente até a fixação definitiva.

Durante o lançamento, a geometria da estrutura precisou ser cuidadosamente controlada para permitir sua passagem pelos apoios e aproximação à ponte principal — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando uma obra exige um especialista em engenharia estrutural e heavy lifting?

Operações de empurramento e içamento de grandes cargas exigem a presença de um engenheiro calculista estrutural e especialistas em movimentação de carga pesada (**heavy lifting**). Eles especificam o curso dos macacos e a resistência dos pilares temporários.

A execução sem acompanhamento técnico pode causar a flambagem das vigas metálicas ou o tombamento da estrutura. Por isso, nunca se deve tentar improvisar manobras de elevação sem projeto assinado.