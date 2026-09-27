Uma manobra de engenharia sem precedentes deslocou um viaduto inteiro sobre pilares gigantes para conectar a maior ponte estaiada da Escócia. No acesso norte da ponte Queensferry Crossing, na Escócia, os engenheiros precisavam cruzar o Estreito do Forth sem instalar andaimes pesados no mar. A solução foi montar o viaduto em terra e empurrá-lo até a posição final.
Por que empurrar uma ponte inteira de uma vez é melhor do que montá-la no ar?
Imagine deslizar uma mesa pesada sobre cadeiras distantes sem deixar o centro dobrar ou cair. Em obras sobre o mar, erguer peças soltas no ar exige guindastes caros e expõe os operários a ventos fortes. A alternativa mais segura é fabricar a estrutura em solo firme e deslizá-la sobre os pilares, método chamado de empurramento incremental.
Esse processo exige que o aço estrutural suporte forças de flexão variáveis quando a ponta fica suspensa no ar por mais de 100 metros. O método garante soldas perfeitas feitas em galpão fechado, funcionando como mover um prédio de 20 andares na horizontal com precisão de milímetros.
Quais são os números da operação no viaduto norte da Queensferry Crossing?
A montagem e o deslocamento do viaduto de acesso norte (**Approach Viaduct North**) exigiram equipamentos pesados e planejamento rigoroso da agência Transport Scotland:
Massa total movimentada: a estrutura definitiva de aço pesa 5.600 toneladas, mas alcançou 6.300 toneladas ao incluir o nariz metálico provisório e os macacos hidráulicos.
- Geometria do viaduto: possui 221 metros de comprimento total em perfil caixão metálico misto com laje.
- Distância de deslocamento: o conjunto percorreu cerca de 230 metros deslizando sobre apoios temporários de teflon.
- Extensão de cabos: foram utilizados cerca de 77 km (48 milhas) de cordoalhas de aço para puxar a estrutura.
- Elevação de ajuste: a extremidade dianteira foi erguida em 2 metros durante o pivoteamento para vencer o topo do pilar.
Como funcionou a manobra de rotação e pivoteamento sobre o pilar?
Conforme a ponte avançava no vazio, o próprio peso fazia a ponta dianteira arriar alguns centímetros. Para evitar que essa curvatura colidisse contra o topo do pilar em V, o consórcio Forth Crossing Bridge Constructors executou um basculamento controlado. A parte traseira foi baixada por duas rampas inclinadas enquanto a frente era macaqueada 2 metros para cima.
Essa inclinação calculada fez o conjunto inteiro pivotar sobre o pilar central como uma gangorra de milhares de toneladas. Assim, a extremidade dianteira atingiu a altura exata para se conectar com o tabuleiro principal vindo da torre norte, sem sobrecarregar a estrutura.
Como ver esse gigante de aço se movendo em milímetros por hora?
O deslocamento total levou dias de operação contínua, mas foi registrado por câmeras de velocidade controlada instaladas no canteiro da obra. O vídeo mostra o exato instante em que a estrutura inclina para vencer o apoio.
As imagens divulgadas pela agência de infraestrutura destacam a ação simultânea dos macacos hidráulicos e o deslize sobre as placas de atrito reduzido.
Abaixo, um vídeo do canal oficial da Transport Scotland que documenta a operação do viaduto norte:
Qual norma técnica garante o controle de deformação no empurramento de pontes?
O projeto estrutural do viaduto seguiu as especificações do Eurocode 3 (BS EN 1993) para estruturas metálicas de pontes. No Brasil, a diretriz equivalente para o cálculo de pontes de aço e mistas é a norma **NBR 7187** da ABNT.
Essas normas exigem a verificação de fadiga e deformação a cada metro de avanço. Como os pontos de apoio mudam durante o lançamento, as tensões no metal se invertem constantemente até a fixação definitiva.
Quando uma obra exige um especialista em engenharia estrutural e heavy lifting?
Operações de empurramento e içamento de grandes cargas exigem a presença de um engenheiro calculista estrutural e especialistas em movimentação de carga pesada (**heavy lifting**). Eles especificam o curso dos macacos e a resistência dos pilares temporários.
A execução sem acompanhamento técnico pode causar a flambagem das vigas metálicas ou o tombamento da estrutura. Por isso, nunca se deve tentar improvisar manobras de elevação sem projeto assinado.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de lançamento de estruturas ou içamento de grandes cargas, recomenda-se a contratação de um engenheiro estrutural ou consultor de estruturas metálicas, especialmente em cenários com risco de comprometimento estrutural ou colapso durante o lançamento.