Resultado uai A Timemania 2447 acumulou e o próximo prêmio vai a R$ 16,8 milhões. 1 Dezenas: 01 – 10 – 20 – 25 – 30 – 33 – 34 · Time do Coração: São Paulo/SP

2 Sorteio realizado às 11h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Ninguém acertou as 7 dezenas — 4 apostas fizeram 6 acertos e levaram R$ 35.641,27 cada

A Timemania 2447 sorteou hoje (27 de setembro) as dezenas 01 – 10 – 20 – 25 – 30 – 33 – 34, com Time do Coração São Paulo/SP. Ninguém acertou as sete dezenas, e o prêmio acumulou para R$ 16,8 milhões no concurso de terça-feira (29).

Números sorteados

01 – 10 – 20 – 25 – 30 – 33 – 34

Time do Coração: São Paulo/SP

Volante da Timemania com as dezenas sorteadas no concurso 2447 de hoje



Sorteio realizado em 27/09/2026, domingo, às 11h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Timemania acumulou?

Sim. Ninguém acertou as sete dezenas do concurso 2447, e o prêmio principal segue para o próximo sorteio, nesta terça-feira (29), estimado em R$ 16,8 milhões.

Teve ganhador na Timemania hoje?

Ninguém acertou os 7 números, mas houve premiação nas faixas seguintes:

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 7 acertos 0 — 6 acertos 4 R$ 35.641,27 5 acertos 209 R$ 974,47 4 acertos 3.346 R$ 10,50 3 acertos 28.736 R$ 3,50 Time do Coração 20.260 R$ 8,50

Como jogar na Timemania

Você escolhe 10 números entre os 80 disponíveis e marca um Time do Coração. Ganha quem acerta de 3 a 7 dezenas — e também quem acerta só o time.

Aposta mínima: R$ 3,50

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Situação 2447 27/09 Acumulou 2446 24/09 Acumulou

Histórico completo de sorteios

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Timemania 2447?

Acumulou. O próximo concurso, na terça-feira (29), está estimado em R$ 16,8 milhões.

Quando foi o sorteio da Timemania 2447?

Neste domingo, 27 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quantos acertos garantem prêmio na Timemania?

A partir de três números certos já há premiação, além do prêmio por acertar só o Time do Coração.

Qual é o próximo sorteio da Timemania?

O concurso 2448, na terça-feira, 29 de setembro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.