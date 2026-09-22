Resultado uai Saiu o sorteio do Super Sete 901 desta segunda-feira, 21 de setembro — resultado sendo apurado pela Caixa. 1 Números por coluna: [5 2 6 7 2 4 5]

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Resultado a confirmar, aguardando o rateio oficial da Loterias Caixa

O resultado do Super Sete 901 saiu nesta segunda-feira (21 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal. . Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.

Números sorteados

1 2 3 4 5 6 7 5 2 6 7 2 4 5

Números sorteados do Super Sete 901 — resultado de hoje

Sorteio realizado em 21/09/2026, segunda-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

O Super Sete acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 8,8 milhões;

Teve ganhador no Super Sete hoje?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 8,8 milhões;

6 acertos: 8 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 9.379,53;

5 acertos: 108 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 992,54;

4 acertos: 1.531 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 70,01;

3 acertos: 14.438 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.

Como jogar no Super Sete

No Super Sete, o volante tem sete colunas, cada uma com algarismos de 0 a 9. Na aposta simples, você escolhe um número por coluna. Ganha quem acertar de 3 a 7 colunas.

Aposta mínima: R$ 3,00, para um jogo simples.

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como resgatar o prêmio

Ganhou no Super Sete? Saiba como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 900 18/09 Acumulou 899 16/09 Acumulou 898 14/09 Acumulou 897 11/09 Acumulou 896 09/09 Acumulou 895 07/09 Acumulou 894 04/09 Acumulou 893 02/09 Acumulou 892 31/08 Acumulou 891 28/08 Acumulou

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Super Sete 901? O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 8,5 milhões, um dos maiores da história da modalidade.

Quando foi o sorteio do Super Sete 901? O sorteio aconteceu nesta segunda-feira, 21 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado? A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio. Esta página é atualizada assim que os dados saem.

Como funciona a aposta por colunas? O volante tem sete colunas com algarismos de 0 a 9 cada. Você marca um número por coluna na aposta simples, ou mais de um para aumentar as chances.

Qual é o próximo sorteio do Super Sete? O próximo concurso acontece na quarta-feira, 23 de setembro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe também pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.