A nova equação bancária: acesso, IA, conexão humana e resiliência

O setor bancário vive uma fase interessante de transformação, em que diferentes movimentos acontecem simultaneamente. A evolução tecnológica, as novas dinâmicas de trabalho e as expectativas cada vez maiores dos consumidores trazem desafios importantes, mas também abrem oportunidades para as instituições que souberem combinar inovação, resiliência e confiança.

No Brasil, que conta com um dos sistemas financeiros mais desenvolvidos do mundo, essa evolução significa adicionar novas possibilidades a uma estrutura que já passou por profundas transformações. O próximo passo não está simplesmente em digitalizar mais, mas em combinar diferentes formas de atendimento e acesso, usar a Inteligência Artificial (IA) para tornar as experiências mais relevantes e preservar o papel dos colaboradores nos momentos em que a interação humana faz diferença.

Um dos principais desafios está em reconhecer que não existe uma única experiência bancária capaz de atender a todos. As necessidades variam de acordo com o perfil do cliente, sua localização e o contexto em que utiliza determinado serviço. No Brasil, essa diversidade exige das instituições capacidade de adaptação e uma estratégia que considere diferentes realidades.

As agências, por exemplo, podem assumir funções cada vez mais voltadas à orientação, ao atendimento de demandas complexas e à construção de relacionamento dependendo de onde estejam instaladas, enquanto canais digitais e caixas eletrônicos desempenham diferentes papéis de acessibilidade em uma jornada integrada. Mais do que substituir um canal por outro, trata-se de entender como cada um pode contribuir para uma experiência mais completa.

O dinheiro em espécie também exemplifica essa necessidade de diversidade. Embora os pagamentos digitais estejam cada vez mais presentes, o dinheiro continua importante para diferentes públicos e situações, inclusive como alternativa em momentos de indisponibilidade de outros meios. Pensar o futuro dos serviços financeiros passa, portanto, por oferecer diferentes possibilidades de acesso e permitir que cada cliente escolha a combinação que melhor atende às suas necessidades.

Se os canais determinam como o cliente acessa os serviços financeiros, a IA começa a transformar o que acontece ao longo desse caminho. Seu potencial vai além da automação e da eficiência operacional. A tecnologia pode modificar a própria jornada financeira, aproximando a identificação de uma necessidade da recomendação, decisão e realização de uma operação. Em vez de apenas acelerar processos existentes, pode ajudar as instituições a antecipar necessidades e oferecer produtos, serviços e orientações mais adequados a cada contexto.

Transformar essa possibilidade em valor, porém, exige mais do que projetos-piloto. As instituições precisam concentrar esforços em aplicações que tenham impacto perceptível na vida do cliente, combinando personalização, simplicidade e transparência. Quanto mais sofisticada se torna uma experiência, mais importante é garantir que ela continue intuitiva, relevante e capaz de preservar a confiança.

E, se a IA transforma a experiência do cliente, também muda o papel das pessoas responsáveis por entregá-la. Conforme a automação absorve atividades repetitivas, profissionais podem dedicar mais tempo a funções que dependem de empatia, capacidade de análise, julgamento e aconselhamento. O objetivo não é retirar a dimensão humana da relação bancária, mas permitir que a tecnologia libere tempo e capacidade para que as pessoas sejam ainda mais relevantes.

Toda essa evolução, no entanto, depende de uma condição fundamental: continuidade. Uma experiência pode ser personalizada e inteligente, mas precisa permanecer disponível, segura e confiável. Em um sistema financeiro cada vez mais interdependente, isso exige colaboração, compartilhamento de informações e capacidade coordenada de resposta a incidentes. Segurança passa a fazer parte da própria infraestrutura de confiança sobre a qual novas experiências são construídas, enquanto resiliência significa estar preparado para sustentar operações e relações com os clientes em diferentes cenários.

É nessa interseção que está uma das principais oportunidades para o setor. Acesso, IA, conexão humana e resiliência não são agendas separadas. Os canais ampliam as possibilidades de acesso; a tecnologia torna as interações mais inteligentes; as pessoas acrescentam contexto, julgamento e confiança; e uma operação resiliente cria as condições para que tudo isso funcione de forma consistente.

Para a liderança dos bancos, o desafio está em definir como esses elementos devem funcionar juntos. O futuro do setor bancário não será definido apenas por quem incorporar mais tecnologia, mas por quem souber transformá-la em melhores experiências e sustentá-las mesmo quando o contexto mudar.

Por Joe Myers, Executive Vice President, Chief Revenue Officer, Diebold Nixdorf