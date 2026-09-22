Por que o salão recomenda produto pra usar em casa

Você já saiu do salão com um produto que nem sabia que precisava? Não é coincidência. Cada vez mais estabelecimentos de beleza usam o histórico do cliente pra recomendar produto de cuidado em casa no momento certo, geralmente no checkout, depois do atendimento.

A prática, chamada de venda cruzada, é um dos motores por trás do crescimento de faturamento que plataformas de gestão como a Belasis vêm gerando em salões, barbearias e clínicas de estética. Levantamentos da Salon KPIs mostram que manter o histórico digital do cliente permite recomendar produtos e serviços complementares durante o próprio atendimento, sem parecer venda forçada.

O impacto aparece no bolso do negócio. Estabelecimentos que adotam sistemas integrados de gestão registram aumento médio de até 35% no faturamento nos primeiros 12 meses, segundo estudos de impacto operacional da Alexandria Computers, e parte desse ganho vem exatamente da venda de produtos de home care no checkout, não de reajuste de preço no serviço.

“A gestão digital é o que separa quem estagna de quem cresce no setor de beleza”, resume Marcelo Bêz, CEO da Belasis. A plataforma projeta ampliar a base de clientes nos próximos meses, puxada pela demanda por digitalização entre profissionais autônomos e redes com múltiplas unidades.