Resultado uai Saiu o sorteio da Dupla Sena 3011 desta segunda-feira, 21 de setembro — resultado sendo apurado pela Caixa. 1 1º e 2º sorteios: [1º sorteio: 17 – 18 – 19 – 24 – 29 – 40 2º sorteio: 6 – 10 – 19 – 30 – 33 – 50]

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Resultado a confirmar, aguardando o rateio oficial da Loterias Caixa

O resultado da Dupla Sena 3011 saiu nesta segunda-feira (21 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal. Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.

Números sorteados

1º sorteio: 17 – 18 – 19 – 24 – 29 – 40

2º sorteio: 6 – 10 – 19 – 30 – 33 – 50

Números sorteados da Dupla Sena 3011 — resultado de hoje

Sorteio realizado em 21/09/2026, segunda-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Dupla Sena acumulou?

Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 5,2 milhões;

Teve ganhador na Dupla Sena hoje?

1º sorteio:

Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 5,2 milhões;

5 acertos: 8 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 10.804,72;

4 acertos: 656 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 150,58;

3 acertos: 14.097 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,50.

2º sorteio:

Ninguém conseguiu os 6 acertos;

5 acertos: 15 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5.186,27;

4 acertos: 1.007 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 98,09;

3 acertos: 18.584 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,65;

Como jogar na Dupla Sena

Na Dupla Sena, você escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis. O mesmo bilhete concorre em dois sorteios independentes no mesmo concurso.

Aposta mínima: R$ 2,50, para um jogo simples com 6 números.

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como resgatar o prêmio

Ganhou na Dupla Sena? Saiba como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 3010 18/09 Acumulou (2 sorteios) 3009 16/09 Acumulou (2 sorteios) 3008 14/09 Acumulou (2 sorteios) 3007 11/09 Acumulou (2 sorteios) 3006 09/09 Acumulou (2 sorteios) 3005 04/09 Acumulou (2 sorteios) 3004 02/09 Acumulou (2 sorteios) 3003 31/08 Acumulou (2 sorteios) 3002 28/08 Acumulou (2 sorteios) 2998 19/08 Acumulou (2 sorteios)

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Dupla Sena 3011? O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 5 milhões.

Quando foi o sorteio da Dupla Sena 3011? O sorteio aconteceu nesta segunda-feira, 21 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado? A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio. Esta página é atualizada assim que os dados saem.

Como funcionam os dois sorteios? O mesmo bilhete concorre em duas extrações separadas no mesmo concurso, dobrando as chances sem custo adicional.

Qual é o próximo sorteio da Dupla Sena? O próximo concurso acontece na quarta-feira, 23 de setembro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe também pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.