Resultado uai Saiu o sorteio da Lotomania 2978 desta segunda-feira, 21 de setembro — resultado sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [2 – 6 – 7 – 9 – 21 – 22 – 30 – 34 – 43 – 54 – 58 – 60 – 65 – 71 – 76 – 78 – 85 – 90 – 91 – 92 ]

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Resultado a confirmar, aguardando o rateio oficial da Loterias Caixa

O resultado da Lotomania 2978 saiu nesta segunda-feira (21 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal. . Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.

Números sorteados

2 – 6 – 7 – 9 – 21 – 22 – 30 – 34 – 43 – 54 – 58 – 60 – 65 – 71 – 76 – 78 – 85 – 90 – 91 – 92

Números sorteados da Lotomania 2978 — resultado de hoje

Sorteio realizado em 21/09/2026, segunda-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Lotomania acumulou?

Ninguém conseguiu os 20 acertos, e a premiação acumulou para R$ 4,2 milhões;

Teve ganhador na Lotomania hoje?

19 acertos: 4 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 56.477,94;

18 acertos: 49 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.881,53;

17 acertos: 466 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 302,99;

16 acertos: 2.728 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 51,75;

15 acertos: 12.384 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 11,40;

0 acertos: não houve aposta ganhadora.

Como jogar na Lotomania

Na Lotomania, você marca 50 números entre os 100 disponíveis. Ganha quem acertar 20, 19, 18, 17, 16 ou 15 dezenas — e também quem não acertar nenhuma delas.

Aposta única: R$ 3,00, sempre marcando 50 números.

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como resgatar o prêmio

Ganhou na Lotomania? Saiba como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o dinheiro vai para o FIES.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 2977 18/09 Acumulou 2976 16/09 Acumulou 2975 14/09 Acumulou 2974 11/09 Acumulou 2973 09/09 Ganhador (Diamantino, MT) 2972 04/09 Acumulou 2971 02/09 Acumulou 2970 31/08 Acumulou 2968 26/08 Acumulou 2966 21/08 Acumulou

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotomania 2978? O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 3,5 milhões.

Quando foi o sorteio da Lotomania 2978? O sorteio aconteceu nesta segunda-feira, 21 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado? A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio. Esta página é atualizada assim que os dados saem.

É verdade que dá pra ganhar sem acertar nenhum número? Sim. A Lotomania tem uma faixa especial para quem não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas.

Qual é o próximo sorteio da Lotomania? O próximo concurso acontece na quarta-feira, 23 de setembro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe também pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.