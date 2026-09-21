Hoje uai Lotomania 2978 sorteia R$ 3,5 milhões nesta segunda-feira, 21 de setembro, às 21h. 1 R$ 3,5 milhões — prêmio acumulado para quem acertar as 20 dezenas

2 Sorteio às 21h , Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo no YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h, em lotéricas ou pelo site da Caixa

A Lotomania 2978 sorteia R$ 3,5 milhões nesta segunda-feira (21 de setembro), às 21h. O prêmio acumulou depois que ninguém acertou as 20 dezenas do concurso 2977, na sexta-feira. Escolha seus números entre os 100 disponíveis e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como jogar na Lotomania

Na Lotomania, você marca 50 números entre os 100 disponíveis. Ganha quem acertar 20, 19, 18, 17, 16 ou 15 dezenas — e também quem não acertar nenhuma delas.

Aposta única: R$ 3,00, sempre marcando 50 números.

Faixas de premiação da Lotomania

A Lotomania premia em seis faixas, incluindo a curiosa faixa de zero acertos:

Acertos Situação 20 acertos Prêmio principal 19 acertos Segunda faixa 18 acertos Faixa intermediária 17 acertos Faixa intermediária 16 acertos Faixa intermediária 15 acertos Faixa menor 0 acertos Prêmio especial

Último resultado da Lotomania

O resultado anterior (Lotomania 2977, sexta-feira 18 de setembro):

Números: 01 – 05 – 09 – 12 – 15 – 18 – 21 – 30 – 37 – 38 – 41 – 42 – 44 – 46 – 47 – 54 – 63 – 87 – 96 – 98

Resultado: Acumulou — ninguém acertou as 20 dezenas; três apostas fizeram 19 pontos e ganharam R$ 71.857,01 cada

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 2977 18/09 Acumulou 2976 16/09 Acumulou 2975 14/09 Acumulou 2974 11/09 Acumulou 2973 09/09 Ganhador (Diamantino, MT) 2972 04/09 Acumulou 2971 02/09 Acumulou 2970 31/08 Acumulou 2968 26/08 Acumulou 2966 21/08 Acumulou

Como resgatar o prêmio

Se você ganhar na Lotomania 2978, aqui está como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotomania 2978? O prêmio é de R$ 3,5 milhões, acumulado após o concurso 2977 não ter acertador.

Quando é o sorteio da Lotomania 2978? O sorteio acontece nesta segunda-feira, 21 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar? As apostas ficam abertas até as 20h desta segunda-feira (21/09), tanto em casas lotéricas quanto na plataforma oficial da Caixa.

É verdade que dá pra ganhar sem acertar nenhum número? Sim. A Lotomania tem uma faixa especial para quem não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.