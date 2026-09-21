Hoje uai Dupla Sena 3011 sorteia R$ 5 milhões nesta segunda-feira, 21 de setembro, às 21h. 1 R$ 5 milhões — prêmio acumulado após os dois sorteios de sexta-feira

2 Dois sorteios no mesmo bilhete, às 21h , Espaço da Sorte, São Paulo

3 Apostas até as 20h, em lotéricas ou pelo site da Caixa

A Dupla Sena 3011 sorteia R$ 5 milhões nesta segunda-feira (21 de setembro), às 21h. O prêmio acumulou depois que nenhuma aposta acertou as seis dezenas em nenhum dos dois sorteios do concurso 3010, na sexta-feira. Veja como jogar e concorrer duas vezes com o mesmo bilhete.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como jogar na Dupla Sena

Na Dupla Sena, você escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis. O diferencial é que cada concurso tem dois sorteios independentes — e o mesmo bilhete concorre nos dois.

Aposta mínima: R$ 2,50, para um jogo simples com 6 números.

Faixas de premiação da Dupla Sena

A Dupla Sena premia em quatro faixas, em cada um dos dois sorteios do concurso:

Acertos Situação 6 acertos Prêmio principal (Sena) 5 acertos Quina 4 acertos Quadra 3 acertos Terno

Último resultado da Dupla Sena

O resultado anterior (Dupla Sena 3010, sexta-feira 18 de setembro):

2º sorteio: 05 – 07 – 01 – 26 – 44 – 14

Resultado: Acumulou nos dois sorteios — ninguém acertou as seis dezenas, prêmio segue para hoje em R$ 5 milhões

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 3010 18/09 Acumulou (2 sorteios) 3009 16/09 Acumulou (2 sorteios) 3008 14/09 Acumulou (2 sorteios) 3007 11/09 Acumulou (2 sorteios) 3006 09/09 Acumulou (2 sorteios) 3005 04/09 Acumulou (2 sorteios) 3004 02/09 Acumulou (2 sorteios) 3003 31/08 Acumulou (2 sorteios) 3002 28/08 Acumulou (2 sorteios) 2998 19/08 Acumulou (2 sorteios)

Como resgatar o prêmio

Se você ganhar na Dupla Sena 3011, aqui está como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Dupla Sena 3011? O prêmio é de R$ 5 milhões, acumulado após os dois sorteios do concurso 3010 não terem acertador.

Quando é o sorteio da Dupla Sena 3011? O sorteio acontece nesta segunda-feira, 21 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Como funcionam os dois sorteios? O mesmo bilhete concorre em duas extrações separadas no mesmo concurso — dobrando as chances de ganhar sem custo adicional.

Até que horas dá para apostar? As apostas ficam abertas até as 20h desta segunda-feira (21/09), tanto em casas lotéricas quanto na plataforma oficial da Caixa.

Quantos acertos garantem prêmio? A partir de 3 acertos (terno) já há premiação, em qualquer um dos dois sorteios.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.