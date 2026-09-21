Hoje uai Super Sete 901 sorteia R$ 8,5 milhões nesta segunda-feira, 21 de setembro, às 21h. 1 R$ 8,5 milhões — prêmio acumulado, entre os maiores da história da modalidade

2 Sorteio às 21h , Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo no YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h, em lotéricas ou pelo site da Caixa

O Super Sete 900 sorteia prêmio estimado em R$ 8,3 milhões nesta sexta-feira (18 de setembro), a partir das 21h. A modalidade chega ao concurso de número 900 com uma longa sequência de acumulações. No concurso anterior, ninguém conseguiu acertar corretamente os números das sete colunas.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio do Super Sete 900 acontece nesta sexta-feira (18 de setembro), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

A transmissão pode ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. O Super Sete tem três sorteios por semana: segunda, quarta e sexta-feira.

Como jogar no Super Sete

O volante do Super Sete é dividido em sete colunas. Cada coluna possui números de 0 a 9, e o apostador precisa escolher pelo menos um número em cada uma delas. Na aposta simples, são marcados sete números — um por coluna.

A aposta simples custa R$ 3 e a chance de acertar as sete colunas é de 1 em 10 milhões. Também existem apostas múltiplas, permitindo marcar até 21 números no total.

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.

Também é possível registrar a aposta em casas lotéricas credenciadas até as 20h do dia do sorteio.

Faixas de premiação do Super Sete

O Super Sete possui cinco faixas de premiação:

Acertos Situação 7 colunas Prêmio principal 6 colunas Segunda faixa 5 colunas Terceira faixa 4 colunas Quarta faixa 3 colunas Prêmio de R$ 6

A partir de três colunas certas já há premiação no Super Sete.

Último resultado do Super Sete

O resultado anterior (Super Sete 899, quarta-feira, 16 de setembro):

Coluna Número 1 5 2 0 3 0 4 5 5 1 6 0 7 2

Resultado: Acumulou — nenhuma aposta acertou as sete colunas.

Uma aposta acertou seis colunas e recebeu R$ 58.913,14. Outras 63 apostas fizeram cinco acertos e receberam R$ 1.335,89 cada. O valor acumulado para o concurso seguinte chegou a R$ 8.044.536,46, com prêmio estimado oficialmente em R$ 8,3 milhões.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Resultado Situação 899 16/09 5-0-0-5-1-0-2 Acumulou 898 14/09 7-8-3-9-8-1-6 Acumulou 897 11/09 1-1-4-6-8-7-6 Acumulou 896 09/09 3-8-5-2-8-4-5 Acumulou 895 04/09 3-8-9-0-5-5-9 Acumulou 894 02/09 9-8-1-3-1-9-6 Acumulou 893 31/08 7-3-8-5-0-4-7 Acumulou 892 28/08 1-8-6-5-7-2-0 Acumulou 891 26/08 1-9-2-5-1-4-1 Acumulou 890 24/08 5-3-8-3-5-0-1 Acumulou

Como resgatar o prêmio

Se você ganhar no Super Sete 900, veja como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,80: podem ser recebidos em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa.

podem ser recebidos em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Prêmios acima desse valor: o pagamento deve ser solicitado em uma agência da Caixa.

o pagamento deve ser solicitado em uma agência da Caixa. Prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil: o pagamento é realizado após o prazo mínimo de dois dias úteis a partir da apresentação na agência.

o pagamento é realizado após o prazo mínimo de dois dias úteis a partir da apresentação na agência. Prazo para resgatar: 90 dias após a data do sorteio.

90 dias após a data do sorteio. O apostador deve apresentar os documentos e o comprovante da aposta premiada conforme as regras da CaixaFonte oficial: Loterias Caixa

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Super Sete 900?

O prêmio estimado é de R$ 8,3 milhões para quem acertar as sete colunas nesta sexta-feira.

Quando é o sorteio do Super Sete 900?

O sorteio acontece nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O Super Sete 900 está acumulado?

Sim. Ninguém acertou as sete colunas do concurso 899, e o prêmio principal acumulou.

Quanto custa a aposta simples?

A aposta simples custa R$ 3.

Como funciona o jogo?

O volante possui sete colunas, cada uma com números de 0 a 9. Na aposta simples, o jogador escolhe um número em cada coluna e precisa acertar os números sorteados nas respectivas posições.

Qual é a chance de ganhar o prêmio principal?

Com uma aposta simples, a probabilidade de acertar as sete colunas é de 1 em 10 milhões.

Quantos acertos garantem prêmio?

O Super Sete premia apostas com 7, 6, 5, 4 ou 3 colunas certas.

Até que horas dá para apostar?

As apostas podem ser registradas até as 20h desta sexta-feira (18/09), em casas lotéricas ou pela plataforma oficial da Caixa.

Como posso assistir ao sorteio?

A transmissão pode ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, a partir das 21h.

Como faço para apostar neste concurso?

Veja o guia prático de como apostar nas loterias da Caixa online pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.