Hoje uai Dia de Sorte 1303 sorteia R$ 650 mil nesta segunda-feira, 21 de setembro, às 21h. 1 R$ 650 mil — prêmio acumulado após concurso anterior sem acertador

2 Sorteio às 21h , Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo no YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h, em lotéricas ou pelo site da Caixa

O Dia de Sorte 1303 sorteia R$ 650 mil nesta segunda-feira (21 de setembro), às 21h. O prêmio acumulou depois que ninguém acertou as sete dezenas do concurso 1302, no domingo. Escolha suas dezenas e o mês da sorte e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como jogar no Dia de Sorte

No Dia de Sorte, você escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e também seleciona um mês da sorte. Ganha quem acertar de 4 a 7 dezenas, ou o mês.

Aposta mínima: R$ 2,50, para um jogo simples com 7 números.

Último resultado do Dia de Sorte

O resultado anterior (Dia de Sorte 1302, domingo 20 de setembro):

Números: 03 – 05 – 20 – 21 – 27 – 28 – 29 Mês da sorte: Fevereiro

Resultado: Acumulou — ninguém acertou as sete dezenas, prêmio segue para hoje em R$ 650 mil

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 1302 20/09 Acumulou 1301 18/09 Acumulou 1300 17/09 Acumulou 1299 16/09 Ganhador 1298 15/09 Acumulou 1297 14/09 Acumulou 1296 13/09 Acumulou 1295 11/09 Acumulou 1294 10/09 Acumulou 1293 08/09 Acumulou

Como resgatar o prêmio

Se você ganhar no Dia de Sorte 1303, aqui está como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1303? O prêmio é de R$ 650 mil, acumulado após o concurso 1302 não ter acertador.

Quando é o sorteio do Dia de Sorte 1303? O sorteio acontece nesta segunda-feira, 21 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar? As apostas ficam abertas até as 20h desta segunda-feira (21/09), tanto em casas lotéricas quanto na plataforma oficial da Caixa.

O que é o mês da sorte? Além das sete dezenas, você escolhe um mês do ano. Acertar só o mês também paga um prêmio menor.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.