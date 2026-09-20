Resultado uai Saiu o sorteio da Mega-Sena 3060 deste domingo, 20 de setembro — resultado sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [15 – 23 – 37 – 36 – 08]

2 Sorteio realizado às 11h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Resultado a confirmar, aguardando o rateio oficial da Loterias Caixa

O resultado da Mega-Sena 3060 saiu neste domingo (20 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal. As dezenas sorteadas: 15 – 23 – 37 – 36 – 08. Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.

Números sorteados

15 – 23 – 37 – 36 – 08

Números sorteados da Mega-Sena 3060 — resultado de hoje

Sorteio realizado em 20/09/2026, domingo, às 11h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Mega-Sena acumulou?

A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava estimado em R$ 28 milhões.

Teve ganhador na Mega-Sena hoje?

Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 6 acertos A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar

Como jogar na Mega-Sena

Na Mega-Sena, você escolhe de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Tabela de preços e probabilidades

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 6 R$ 6,00 50.063.860 7 R$ 42,00 7.151.980 8 R$ 168,00 1.787.995 9 R$ 504,00 595.998 10 R$ 1.260,00 238.399

Aposta mínima: R$ 6,00

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como resgatar o prêmio

Ganhou na Mega-Sena? Saiba como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o dinheiro vai para o FIES.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 3059 17/09 Não acumulou 3058 15/09 Acumulou 3057 13/09 Não acumulou 3056 10/09 Acumulou 3055 08/09 Acumulou 3054 06/09 Acumulou 3053 03/09 Não acumulou 3052 01/09 Acumulou 3051 30/08 Não acumulou 3050 27/08 Acumulou

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3060? O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 28 milhões.

Quando foi o sorteio da Mega-Sena 3060? O sorteio aconteceu neste domingo, 20 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado? A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio. Esta página é atualizada assim que os dados saem.

Quantos acertos garantem algum prêmio na Mega-Sena? A partir de 4 acertos (quadra) já há premiação na Mega-Sena.

Qual é o próximo sorteio da Mega-Sena? O próximo concurso acontece na terça-feira, 22 de setembro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe também pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.ntretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.