Resultado uai Saiu o sorteio da Quina 7122 deste domingo, 20 de setembro — resultado sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [37 – 72 – 33 – 36 – 22]

2 Sorteio realizado às 11h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Resultado a confirmar, aguardando o rateio oficial da Loterias Caixa

O resultado da Quina 7122 saiu neste domingo (20 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal. As dezenas sorteadas: 37 – 72 – 33 – 36 – 22. Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.

Números sorteados

37 – 72 – 33 – 36 – 22

Números sorteados da Quina 7122 — resultado de hoje

Sorteio realizado em 20/09/2026, domingo, às 11h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Quina acumulou?

A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava estimado em R$ 600 mil.

Teve ganhador na Quina hoje?

Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar 3 acertos A confirmar A confirmar 2 acertos A confirmar A confirmar

Como jogar na Quina

Na Quina, você escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Tabela de preços e probabilidades

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 5 R$ 3,00 24.040.016 6 R$ 18,00 4.006.669 7 R$ 63,00 1.144.763 8 R$ 168,00 429.286 9 R$ 378,00 190.794

Aposta mínima: R$ 3,00

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como resgatar o prêmio

Ganhou na Quina? Saiba como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o dinheiro vai para o FIES.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 7121 18/09 Não acumulou 7120 17/09 Não acumulou 7119 16/09 Acumulou 7118 15/09 Acumulou 7117 13/09 Não acumulou 7116 12/09 Acumulou 7115 11/09 Acumulou 7114 10/09 Não acumulou 7113 09/09 Acumulou 7112 08/09 Acumulou

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Quina 7122? O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 600 mil.

Quando foi o sorteio da Quina 7122? O sorteio aconteceu neste domingo, 20 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado? A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio. Esta página é atualizada assim que os dados saem.

Quantos acertos garantem algum prêmio na Quina? A partir de 2 acertos (duque) já há premiação. Ganham: 5, 4, 3 e 2 acertos.

Qual é o próximo sorteio da Quina? O próximo concurso é o 7123, na segunda-feira, 21 de setembro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe também pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.