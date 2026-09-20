Resultado uai Saiu o sorteio da +Milionária 391 deste domingo, 20 de setembro — resultado sendo apurado pela Caixa. 1 Números e trevos: [Números: [04 – 40 – 10 – 44 – 27 – 47] Trevos: [3 e 5 ]]

2 Sorteio realizado às 11h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Resultado a confirmar, aguardando o rateio oficial da Loterias Caixa

O resultado da +Milionária 391 saiu neste domingo (20 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal. Os números e trevos sorteados: Números: [04 – 40 – 10 – 44 – 27 – 47] Trevos: [3 e 5 ]. Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.

Números sorteados

Números: [04 – 40 – 10 – 44 – 27 – 47] Trevos: [3 e 5 ]

Números sorteados da +Milionária 391 — resultado de hoje

Sorteio realizado em 20/09/2026, domingo, às 11h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A +Milionária acumulou?

A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava acumulado em R$ 96 milhões.

Teve ganhador na +Milionária hoje?

Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.

Faixa Situação 6 números + 2 trevos A confirmar 6 números + 1 ou 0 trevo A confirmar 5 números + 2 trevos A confirmar 5 números + 1 ou 0 trevo A confirmar Demais combinações A confirmar

Como jogar na +Milionária

Na aposta simples, você escolhe seis números entre 1 e 50 e dois trevos da sorte entre 1 e 6. É possível marcar mais números e trevos para aumentar as combinações.

Aposta mínima: R$ 6,00.

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como resgatar o prêmio

Ganhou na +Milionária? Saiba como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Situação 390 16/09 Acumulou 389 13/09 Acumulou 388 09/09 Acumulou 387 06/09 Acumulou 386 02/09 Acumulou

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da +Milionária 391? O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 96 milhões.

Quando foi o sorteio da +Milionária 391? O sorteio aconteceu neste domingo, 20 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado? A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio. Esta página é atualizada assim que os dados saem.

Com que frequência a +Milionária sorteia? Duas vezes por semana: quartas-feiras à noite e domingos pela manhã.

Qual é o próximo sorteio da +Milionária? O próximo concurso acontece na quarta-feira, 23 de setembro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe também pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.