Hoje uai Timemania 2444 sorteia neste domingo, 20 de setembro, às 11h. 1 Estimativa de R$ 14,6 milhões — valor final confirmado após o sorteio de hoje (sexta)

2 Sorteio às 11h , Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo no YouTube da Caixa

3 Apostas até as 10h de domingo, em lotéricas ou pelo site da Caixa

A Timemania 2444 sorteia neste domingo (20 de setembro), às 11h — horário diferente dos dias de semana, quando o sorteio acontece à noite. O prêmio estava estimado em R$ 14,6 milhões após o concurso 2443 (sexta-feira, 18/09) não ter acertador. Escolha seus números e o time do coração e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio da Timemania 2444 acontece neste domingo (20 de setembro), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal. A Timemania sorteia às terças, quintas e domingos.

A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, além do canal do G1.

Como jogar na Timemania

Na Timemania, você escolhe 10 números entre os 80 disponíveis e também um Time do Coração, que recebe parte da arrecadação. Ganha quem acertar de 3 a 7 números, ou o time.

Aposta mínima: R$ 3,50.

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada. Como o sorteio de domingo é pela manhã, as apostas encerram mais cedo — às 10h.

Faixas de premiação da Timemania

A Timemania premia em cinco faixas, incluindo o Time do Coração:

Acertos Situação 7 acertos Prêmio principal 6 acertos Segunda faixa 5 acertos Faixa intermediária 4 acertos Fixo: R$ 10,50 Time do Coração Fixo: R$ 8,50

Último resultado da Timemania

O resultado do concurso 2443 (sexta-feira, 18 de setembro) ainda está sendo confirmado — esta seção é atualizada assim que a Caixa divulgar o resultado oficial. Antes do sorteio, o prêmio estava acumulado em R$ 14,6 milhões, após o concurso 2441 (domingo, 13/09) não ter acertador.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 2442 15/09 Acumulou 2441 13/09 Acumulou 2440 10/09 Acumulou 2439 08/09 Acumulou 2438 06/09 Acumulou 2437 03/09 Acumulou 2436 01/09 Acumulou 2435 30/08 Acumulou 2434 27/08 Acumulou 2433 25/08 Acumulou

Como resgatar o prêmio

Se você ganhar na Timemania 2444, aqui está como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Timemania 2444? A estimativa é de R$ 14,6 milhões, valor que será confirmado após o sorteio de hoje (sexta), concurso 2443.

Quando é o sorteio da Timemania 2444? O sorteio acontece neste domingo, 20 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Por que o sorteio de domingo é de manhã? Desde julho de 2026, a Caixa passou os sorteios que aconteciam aos sábados à noite para os domingos, às 11h.

Até que horas dá para apostar? As apostas ficam abertas até as 10h deste domingo (20/09), tanto em casas lotéricas quanto na plataforma oficial da Caixa.

O que é o Time do Coração? Além dos números, você escolhe um time de futebol. Parte da arrecadação vai para o clube, e acertar o time também paga um prêmio fixo.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.