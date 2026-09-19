Hoje uai +Milionária 391 sorteia neste domingo, 20 de setembro, às 11h. 1 R$ 96 milhões — prêmio para quem acertar as 6 dezenas e os 2 trevos

2 Sorteio às 11h , Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo no YouTube da Caixa

3 Apostas até as 10h de domingo, em lotéricas ou pelo site da Caixa

A +Milionária 391 sorteia R$ 96 milhões neste domingo (20 de setembro), às 11h. Escolha seis números e dois trevos e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio da +Milionária 391 acontece neste domingo (20 de setembro), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal. A +Milionária sorteia às quartas-feiras à noite e aos domingos pela manhã.

A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, além do canal do G1.

Como jogar na +Milionária

Na aposta simples, você escolhe seis números entre 1 e 50 e dois trevos da sorte entre 1 e 6. É possível marcar mais números e trevos para aumentar as combinações.

Aposta mínima: R$ 6,00.

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada. Como o sorteio de domingo é pela manhã, as apostas encerram mais cedo — às 10h.

Faixas de premiação da +Milionária

A +Milionária tem dez faixas de premiação, combinando acertos de números e de trevos:

Faixa Situação 6 números + 2 trevos Prêmio principal 6 números + 1 ou 0 trevo Segunda faixa 5 números + 2 trevos Faixa intermediária 5 números + 1 ou 0 trevo Faixa intermediária Demais combinações Faixas menores

Último resultado da +Milionária

O concurso 390 (quarta-feira, 16 de setembro) não teve acertador na faixa principal, fazendo o prêmio subir para R$ 96 milhões neste domingo.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Situação 389 13/09 Acumulou 388 09/09 Acumulou 387 06/09 Acumulou 386 02/09 Acumulou 385 30/08 Acumulou

Como resgatar o prêmio

Se você ganhar na +Milionária 391, aqui está como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da +Milionária 391? O prêmio é de R$ 96 milhões para quem acertar as 6 dezenas e os 2 trevos.

Quando é o sorteio da +Milionária 391? O sorteio acontece neste domingo, 20 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Com que frequência a +Milionária sorteia? Duas vezes por semana: quartas-feiras à noite e domingos pela manhã.

Até que horas dá para apostar? As apostas ficam abertas até as 10h deste domingo (20/09), tanto em casas lotéricas quanto na plataforma oficial da Caixa.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.