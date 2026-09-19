Hoje
Mega-Sena 3060 sorteia neste domingo, 20 de setembro, às 11h.
- 1 R$ 28 milhões — prêmio para quem acertar as 6 dezenas
- 2 Sorteio às 11h, Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo no YouTube da Caixa
- 3 Apostas até as 10h de domingo, em lotéricas ou pelo site da Caixa
A Mega-Sena 3060 sorteia R$ 28 milhões neste domingo (20 de setembro), às 11h — horário diferente dos dias de semana, quando o sorteio acontece à noite. Escolha seus números entre os 60 disponíveis e veja como jogar.
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio da Mega-Sena 3060 acontece neste domingo (20 de setembro), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal. A Mega-Sena sorteia às terças, quintas e domingos.
A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, além do canal do G1.
Como jogar na Mega-Sena
Na Mega-Sena, você escolhe de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.
Tabela de preços e probabilidades
|Números escolhidos
|Valor da aposta
|Chance de ganhar (1 em…)
|6
|R$ 6,00
|50.063.860
|7
|R$ 42,00
|7.151.980
|8
|R$ 168,00
|1.787.995
|9
|R$ 504,00
|595.998
|10
|R$ 1.260,00
|238.399
Aposta mínima: R$ 6,00
Onde apostar
Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada. Como o sorteio de domingo é pela manhã, as apostas encerram mais cedo — às 10h.
Faixas de premiação da Mega-Sena
A Mega-Sena premia em três faixas. Não há valores fixos — todas dependem da arrecadação do concurso:
|Acertos
|Situação
|6 acertos
|Prêmio principal (Sena)
|5 acertos
|Quina
|4 acertos
|Quadra
Último resultado da Mega-Sena
O concurso 3059 (quinta-feira, 17 de setembro) não teve acertador na faixa principal, fazendo o prêmio subir para R$ 28 milhões neste domingo.
Histórico dos últimos 10 concursos
|Concurso
|Data
|Situação
|3058
|15/09
|Acumulou
|3057
|13/09
|Não acumulou
|3056
|10/09
|Acumulou
|3055
|08/09
|Acumulou
|3054
|06/09
|Acumulou
|3053
|03/09
|Não acumulou
|3052
|01/09
|Acumulou
|3051
|30/08
|Não acumulou
|3050
|27/08
|Acumulou
|3049
|25/08
|Acumulou
Como resgatar o prêmio
Se você ganhar na Mega-Sena 3060, aqui está como receber seu prêmio:
- Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.
- Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.
- Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.
- Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.
Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Mega-Sena 3060? O prêmio é de R$ 28 milhões para quem acertar as 6 dezenas.
Quando é o sorteio da Mega-Sena 3060? O sorteio acontece neste domingo, 20 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, São Paulo.
Por que o sorteio de domingo é de manhã? Desde julho de 2026, a Caixa passou os sorteios que aconteciam aos sábados à noite para os domingos, às 11h.
Até que horas dá para apostar? As apostas ficam abertas até as 10h deste domingo (20/09), tanto em casas lotéricas quanto na plataforma oficial da Caixa.
Quantos acertos garantem prêmio? A partir de 4 acertos (quadra) já há premiação na Mega-Sena.
Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.