Hoje uai Mega-Sena 3060 sorteia neste domingo, 20 de setembro, às 11h. 1 R$ 28 milhões — prêmio para quem acertar as 6 dezenas

2 Sorteio às 11h , Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo no YouTube da Caixa

3 Apostas até as 10h de domingo, em lotéricas ou pelo site da Caixa

A Mega-Sena 3060 sorteia R$ 28 milhões neste domingo (20 de setembro), às 11h — horário diferente dos dias de semana, quando o sorteio acontece à noite. Escolha seus números entre os 60 disponíveis e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio da Mega-Sena 3060 acontece neste domingo (20 de setembro), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal. A Mega-Sena sorteia às terças, quintas e domingos.

A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, além do canal do G1.

Como jogar na Mega-Sena

Na Mega-Sena, você escolhe de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Tabela de preços e probabilidades

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 6 R$ 6,00 50.063.860 7 R$ 42,00 7.151.980 8 R$ 168,00 1.787.995 9 R$ 504,00 595.998 10 R$ 1.260,00 238.399

Aposta mínima: R$ 6,00

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada. Como o sorteio de domingo é pela manhã, as apostas encerram mais cedo — às 10h.

Faixas de premiação da Mega-Sena

A Mega-Sena premia em três faixas. Não há valores fixos — todas dependem da arrecadação do concurso:

Acertos Situação 6 acertos Prêmio principal (Sena) 5 acertos Quina 4 acertos Quadra

Último resultado da Mega-Sena

O concurso 3059 (quinta-feira, 17 de setembro) não teve acertador na faixa principal, fazendo o prêmio subir para R$ 28 milhões neste domingo.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 3058 15/09 Acumulou 3057 13/09 Não acumulou 3056 10/09 Acumulou 3055 08/09 Acumulou 3054 06/09 Acumulou 3053 03/09 Não acumulou 3052 01/09 Acumulou 3051 30/08 Não acumulou 3050 27/08 Acumulou 3049 25/08 Acumulou

Como resgatar o prêmio

Se você ganhar na Mega-Sena 3060, aqui está como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3060? O prêmio é de R$ 28 milhões para quem acertar as 6 dezenas.

Quando é o sorteio da Mega-Sena 3060? O sorteio acontece neste domingo, 20 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Por que o sorteio de domingo é de manhã? Desde julho de 2026, a Caixa passou os sorteios que aconteciam aos sábados à noite para os domingos, às 11h.

Até que horas dá para apostar? As apostas ficam abertas até as 10h deste domingo (20/09), tanto em casas lotéricas quanto na plataforma oficial da Caixa.

Quantos acertos garantem prêmio? A partir de 4 acertos (quadra) já há premiação na Mega-Sena.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.