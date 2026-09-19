Hoje uai Dia de Sorte 1302 sorteia neste domingo, 20 de setembro, às 11h. 1 R$ 450 mil — prêmio para quem acertar as 7 dezenas

2 Sorteio às 11h , Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo no YouTube da Caixa

3 Apostas até as 10h de domingo, em lotéricas ou pelo site da Caixa

O Dia de Sorte 1302 sorteia R$ 450 mil neste domingo (20 de setembro), às 11h — horário diferente dos dias de semana, quando o sorteio acontece à noite. Escolha suas dezenas e o mês da sorte e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio do Dia de Sorte 1302 acontece neste domingo (20 de setembro), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal. O Dia de Sorte sorteia de segunda a sexta e também aos domingos.

A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, além do canal do G1.

Como jogar no Dia de Sorte

No Dia de Sorte, você escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e também seleciona um mês da sorte. Ganha quem acertar de 4 a 7 dezenas, ou o mês.

Aposta mínima: R$ 2,50, para um jogo simples com 7 números.

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada. Como o sorteio de domingo é pela manhã, as apostas encerram mais cedo — às 10h.

Último resultado do Dia de Sorte

O concurso 1301 (sexta-feira, 18 de setembro) não teve acertador na faixa principal, fazendo o prêmio subir para R$ 450 mil neste domingo.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 1300 17/09 Acumulou 1299 16/09 Ganhador 1298 15/09 Acumulou 1297 14/09 Acumulou 1296 13/09 Acumulou 1295 11/09 Acumulou 1294 10/09 Acumulou 1293 08/09 Acumulou 1292 06/09 Acumulou 1291 04/09 Acumulou

Como resgatar o prêmio

Se você ganhar no Dia de Sorte 1302, aqui está como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1302? O prêmio é de R$ 450 mil para quem acertar as 7 dezenas.

Quando é o sorteio do Dia de Sorte 1302? O sorteio acontece neste domingo, 20 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Por que o Dia de Sorte também sorteia aos domingos? Além da programação de segunda a sexta, a Caixa incluiu o Dia de Sorte na rodada de domingo desde a mudança de calendário de julho de 2026.

Até que horas dá para apostar? As apostas ficam abertas até as 10h deste domingo (20/09), tanto em casas lotéricas quanto na plataforma oficial da Caixa.

O que é o mês da sorte? Além das sete dezenas, você escolhe um mês do ano. Acertar só o mês também paga um prêmio menor.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.