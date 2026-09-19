Hoje
Dia de Sorte 1302 sorteia neste domingo, 20 de setembro, às 11h.
- 1 R$ 450 mil — prêmio para quem acertar as 7 dezenas
- 2 Sorteio às 11h, Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo no YouTube da Caixa
- 3 Apostas até as 10h de domingo, em lotéricas ou pelo site da Caixa
O Dia de Sorte 1302 sorteia R$ 450 mil neste domingo (20 de setembro), às 11h — horário diferente dos dias de semana, quando o sorteio acontece à noite. Escolha suas dezenas e o mês da sorte e veja como jogar.
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio do Dia de Sorte 1302 acontece neste domingo (20 de setembro), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal. O Dia de Sorte sorteia de segunda a sexta e também aos domingos.
A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, além do canal do G1.
Como jogar no Dia de Sorte
No Dia de Sorte, você escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e também seleciona um mês da sorte. Ganha quem acertar de 4 a 7 dezenas, ou o mês.
Aposta mínima: R$ 2,50, para um jogo simples com 7 números.
Onde apostar
Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada. Como o sorteio de domingo é pela manhã, as apostas encerram mais cedo — às 10h.
Último resultado do Dia de Sorte
O concurso 1301 (sexta-feira, 18 de setembro) não teve acertador na faixa principal, fazendo o prêmio subir para R$ 450 mil neste domingo.
Histórico dos últimos 10 concursos
|Concurso
|Data
|Situação
|1300
|17/09
|Acumulou
|1299
|16/09
|Ganhador
|1298
|15/09
|Acumulou
|1297
|14/09
|Acumulou
|1296
|13/09
|Acumulou
|1295
|11/09
|Acumulou
|1294
|10/09
|Acumulou
|1293
|08/09
|Acumulou
|1292
|06/09
|Acumulou
|1291
|04/09
|Acumulou
Como resgatar o prêmio
Se você ganhar no Dia de Sorte 1302, aqui está como receber seu prêmio:
- Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.
- Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.
- Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.
- Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1302? O prêmio é de R$ 450 mil para quem acertar as 7 dezenas.
Quando é o sorteio do Dia de Sorte 1302? O sorteio acontece neste domingo, 20 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, São Paulo.
Por que o Dia de Sorte também sorteia aos domingos? Além da programação de segunda a sexta, a Caixa incluiu o Dia de Sorte na rodada de domingo desde a mudança de calendário de julho de 2026.
Até que horas dá para apostar? As apostas ficam abertas até as 10h deste domingo (20/09), tanto em casas lotéricas quanto na plataforma oficial da Caixa.
O que é o mês da sorte? Além das sete dezenas, você escolhe um mês do ano. Acertar só o mês também paga um prêmio menor.
Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.
Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.